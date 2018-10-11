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5 самых откровенных сериалов
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5 самых откровенных сериалов 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Мастера секса"
Когда-то тема секса на телевидении была под строжайшим запретом. А сейчас, например, "обнаженкой" в кадре уже никого не удивишь. Более того, режиссеры считают, что некоторые эротические сцены необходимы для понимания сюжета. И хотя некоторые зрители против секса на экране, сериалов, где в кадре есть секс, весьма и весьма популярны. Об этом свидетельствуют их рейтинги. А тому, чтобы секс на экране стал возможным, поспособствовали некоторые весьма откровенные для своего времени (и не только) сериалы.

"Блудливая Калифорния"

История о писателе Хэнке Мунди в исполнении Дэвида Духовны продержалась в эфире целых 7 сезонов (с 2007 по 2014 годы). Некоторые консервативно настроенные личности даже бойкотировали сериал за множество откровенных сцен, обнаженных тел и вообще за аморальное поведение главного героя.
Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"
Но несмотря на это фильм пользовался большой популярностью и получил много наград, в том числе Дэвид Духовны был отмечен «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль.

"Клан Сопрано"

Легендарный сериал HBO, первый сезон которого вышел в 1999 году, снискал огромную популярность у зрителей, а у критиков вызвал бурю гнева. История семьи главаря бандитов Тони Сопрано показывала принципиально новый подход к жизни мафии, сексу, наркотикам и нецензурной лексике.
Кадр из сериала "Клан Сопрано"
По сути, именно этот сериал снял табу на наготу, насилие и секс на экране. Разумеется, фильм предназначен исключительно для взрослой аудитории.

"Мастера секса"

Первая серия драматического сериала о двух исследователях, изучающих человеческую сексуальность, вышла на экраны на канале Showtime в 2013 году. Доктора Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон являются пионерами в этом вопросе. Они проводят множество любопытных исследований, в которых наряду с обычными парами принимают участие люди, имеющие проблемы в сексуальной сфере, а также проститутки и гомосексуалисты.
Кадр из сериала "Мастера секса"
Нетрудно понять, что в сериале много и часто занимаются любовью (и не всегда это выглядит так, как того требуют нормы приличия), а герои отпускают неоднозначные шутки. Закрыли шоу в 2016 году.

"Восьмое чувство"

Сериал, созданный сестрами Вачовски для Netflix, повествует о восьми совершенно разных людях, живущих в разных городах мира и даже не подозревающих о существовании друг друга. Но неожиданно между ними возникает эмоциональная и ментальная связь, они начинают чувствовать и видеть друг друга на расстоянии.
Научно-фантастический драматический сериал вряд ли можно было бы включить в подборку самых откровенных, если бы не темы сексуальности, гомосексуальности и толерантности, которые очень остро поставлены в телефильме. Сериал изобилует весьма необычными эротическими сценами, которые вряд ли придутся по вкусу консервативно настроенным зрителям.
Кадр из сериала "Восьмое чувство"
Два сезона «Восьмого чувства» с успехом прошли в эфире, сериал был закрыт в 2017 году. Однако поклонники так просили снять продолжение, что им пошли на уступки. В июне 2018 года был показан новый двухчасовой эпизод сериала.

"Близкие друзья"

Этот проект канала Showtime можно назвать поистине сенсационным. В сериале, вышедшем на экране в 2000 году, впервые была показана эротическая сцена между мужчинами. Кроме того, «Близкие друзья», посвященный в основном теме гомосексуальных отношений, поднимал вопросы дискриминации сексуальных меньшинств, однополых браков и распространения наркотиков. Коммерческий успех откровенному проекту был обеспечен.
Кадр из сериала "Близкие друзья"
С 2000 по 2006 годы вышли пять сезонов сериала. Закрыли проект 30 мая 2006 года.
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