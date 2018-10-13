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Самые смешные сериалы про работу в офисе
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Самые смешные сериалы про работу в офисе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Офис"
Подборка сериалов для тех, кто даже дома не может перестать думать о работе.

Офис

2005 год, 9 сезонов
Сериал построен так, как будто о жизни сотрудников американского офиса во главе с их слегка безумным боссом снимается документальный фильм. Поэтому у каждого героя есть возможность высказаться на камеру обо все, что его волнует.
Кадр из сериала
Наблюдать за ними одно удовольствие, персонажи невероятно хороши. Сериал для тех, кто хочет отвлечься от проблем и от души посмеяться..

Парки и зоны отыха

2009 год, 7 сезонов
Кадр из сериала
Комедия для тех, кто грустил, когда вышел последний сезон "Офиса". Создатели "Офиса" продолжили свое дело в "Парках и зонах отдыха". Сериал снят в стиле документальной хроники о работе отдела парков и зон отдыха в выдуманном городе Пони. Юмор и душевность зашкаливают.

Трудоголики

2011 год, 7 сезонов
Кадр из сериала
Комедия о трех друзьях, которые наконец-то окончили обучение и нашли работу, но все никак не могут осознать. что жизнь никогда не будет прежней. Им приходится рано вставать, соблюдать дресс-код и укладываться в сроки. Но друзья делают все, лишь бы не работать. Юмор в сериале не самый интеллектуальный, и если вы готовы смеяться над пошловатыми шутками, то этот сериал для вас.
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