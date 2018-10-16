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Сериал «Светлана» расскажет о судьбе дочери Сталина
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Сериал «Светлана» расскажет о судьбе дочери Сталина 

Дни.ру + ещё 2 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Светлана"
Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизни Светланы Аллилуевой. Сериал "Светлана" создан по мемуарам наследницы генералиссимуса.
Многие думали, что дочь руководителя СССР жила, как в сказке. Однако как стало известно через много лет, ее жизнь нельзя было назвать счастливой. Об испытаниях, выпавших на долю "кремлевского ребенка", и рассказывается в сериале "Светлана".
Картина стартовала 15 октября. Сюжет киноленты охватывает такие периоды жизни Светланы, как учеба в школе, первые любовные отношения, два брака, рождение детей и отъезд из Советского Союза.
Иосиф Сталин, который заставлял трепетать миллионы, оставался прежде всего для Светланы любимым отцом, хотя относился к ней очень строго.
Подробно о своих переживаниях Светлана написала в мемуарах "Двадцать писем к другу", на которых и был основан сценарий сериала. Роль Аллилуевой сыграла Виктория Романенко из театра "Современник". По словам режиссера сериала, у Светланы есть интеллект и чертовщинка во взгляде, да и характер прекрасно сочетался с образом дочери отца народов.
Роль самого Иосифа Сталина сыграл Сергей Колтаков. Чтобы сделать актера в сериале "Светлана" похожим на вождя народов, пришлось использовать сложный пластический грим. Фамилии некоторых персонажей создатели фильма о дочери Сталина умышленно изменили.
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