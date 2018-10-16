Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про Дракулу

Сценаристы займутся экранизацией классического романа Брэма Стокера «Дракула», вернее, уже предоставили готовый сюжет каналу BBC One и стрим-сервису Netflix , который медиа-гиганты тут же решили пустить в дело. Первый сезон официально запущен в производство и будет состоять из трех полуторачасовых эпизодов.

Моффат и Гейтисс прокомментировали новость о предстоящем сериале: «В мире всегда существовали истории о великом зле. В Дракуле привлекает именно то, что Брэм Стокер наделил дьявольским пороком своего собственного героя».

Напомним, что граф-вампир из Трансильвании стал героем множества фильмов и сериалов. Среди последних работ — мини-сериал «Дракула», в котором сыграл Джонатан Риз Майерс, и полнометражный фильм «Дракула», в нем благородного кровопийцу изобразил Люк Эванс.