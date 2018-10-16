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Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про Дракулу
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Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про Дракулу 

Киноафиша + ещё 7 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Стивен Моффат и Марк Гейтисс, создатели знаменитого сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом, воссоединились для работы над новым проектом.
Сценаристы займутся экранизацией классического романа Брэма Стокера «Дракула», вернее, уже предоставили готовый сюжет каналу BBC One и стрим-сервису Netflix, который медиа-гиганты тут же решили пустить в дело. Первый сезон официально запущен в производство и будет состоять из трех полуторачасовых эпизодов.
Люк Эванс в фильме «Дракула»
Моффат и Гейтисс прокомментировали новость о предстоящем сериале: «В мире всегда существовали истории о великом зле. В Дракуле привлекает именно то, что Брэм Стокер наделил дьявольским пороком своего собственного героя».
Джонатан Риз Майерс в сериале «Дракула»
Напомним, что граф-вампир из Трансильвании стал героем множества фильмов и сериалов. Среди последних работ — мини-сериал «Дракула», в котором сыграл Джонатан Риз Майерс, и полнометражный фильм «Дракула», в нем благородного кровопийцу изобразил Люк Эванс.
Елизавета Бережная
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