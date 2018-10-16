Почему не стоит смотреть сериал «Конная полиция»

Тоскливая и несмешная попытка показать "еще одну полицию", в которой работают такие же люди, как мы, со своими проблемами, радостями и любовными приключениями.

Конная полиция

Вполне успешный опер Сергей Волков неплохо устроился в жизни он и в полиции на хорошем счету, и с бандитами на короткой ноге. Проблема у него только одна — страсть к азартным играм. Волков оказывается должен подпольному казино серьезные деньги, а из родного отдела за пьянство его понижают до патрульного конной полиции, оберегающей покой в парках и скверах Москвы. Перевод в специальный полк Сергей принимает стоически, ведь здесь не приходится рисковать жизнью, а в коллективе есть на кого положить глаз. Но старые грехи не позволяют спокойно гарцевать по брусчатке бандиты интересуются сроками возврата долгов, да и самому оперативнику в тихом омуте быстро становится скучно.

Артур Смольянинов достаточно часто снимается в полнометражных комедиях, но на ТВ "Конная полиция" стала его первым ситкомом

Страсть к сериалам с криминальной и полицейской тематикой в нашей стране совершенно очевидна и не требует глубокомысленных обоснований. Как говорится, половина мужчин страны у нас работает в органах, а вторая нарушает законы, но друг с другом они дружат семьями. Отсюда такое обилие телепроектов "из жизни уголовного розыска", от классики "Улиц разбитых фонарей" до новомодных "Полицейских с Рублевки".

Надо же как-то удовлетворять зрительские запросы, в которых формулируется подлинная русская идея: "Чтобы у меня все было и мне за это ничего не было". Однако даже у самого незатейливого сериала о полицейских и бандитах должна быть изюминка: реалистичная атмосфера, симпатичные герои, захватывающий сюжет или социально значимое высказывание. Именно это делает привлекательными вышеупомянутые проекты, имеющие огромные армии поклонников. А вот может ли чем-то подобным похвастать новая комедия канала ТНТ "Конная полиция"? Давайте смотреть.

В процессе подготовки к съемкам все актеры прошли специальные курсы верховой езды, однако для части эпизодов съемочной группе все равно пришлось прибегнуть к помощи каскадеров

Не нужно думать, что комедия должна только лишь смешить, по-настоящему качественный юмор способен пробуждать гораздо более широкую палитру эмоций. Вспомним хотя бы недавние "Домашний арест" или "Большую игру" в них удалось поговорить о серьезных вещах, пусть и через шуточки и нелепые ситуации.

"Конная полиция" в этот ряд не вписывается, это на три порядка более легковесный проект, не претендующий на сколько-то глубокие мысли. Нет, разумеется, авторы походя грозят пальцем и высказывают очевидное "ай-яй-яй!" коррупции, протекционизму, полицейскому произволу и прочим порокам современных органов правопорядка, но делается это в самой легкой форме. Ну сбил пьяный герой на своем авто зебру на переходе, ну что же тут поделаешь, он же обещает исправиться. Поэтому реалистичность можно смело отбрасывать.

Способна ли "Конная полиция" увлечь симпатичными персонажами? Только если в детстве вы не наигрались в куклы или солдатики. Герои сериала не отличаются особенной глубиной характеров и действуют исключительно в рамках достаточно тесных клише и унылых ярлыков. Ведущий персонаж "на лицо ужасный, добрый внутри" правильный, но оступившийся полицейский "от бога". Рядом с ним занудный начальник, всегда действующий по инструкции, красавица-недотрога, дуреха, влюбленный в дуреху тюфяк и исполнительный, но туповатый "богатырь". Причем вбиты эти сваи-характеры так глубоко, что сдвинуть их нет никакой возможности. Да, появятся неожиданные отцы, дети, жены и внуки, но они никак не изменят героев, характеристики словно отлиты на их лицах в граните.

Может быть, авторы увлекут зрителя необыкновенным сюжетом? Ничего подобного. "Конная полиция" вообще частенько забывает о своей главной сюжетной линии и вылетает на безликую обочину, где теряется в третьестепенных ответвлениях. О том, что Волков вообще-то сидит "на счетчике" у бандитов, даже он сам вспоминает через три серии на четвертую, остальные про это вообще не в курсе. У коллег по "коннице" другие проблемы, причем весьма тривиальные и в большинстве своем романтические. И полиция здесь вовсе ни при чем вязкое болото любовного треугольника с тем же успехом могло "украшать" сериал про ветеринарную клинику, институт стали и сплавов или сборную команду гребцов на байдарках и каноэ. Да и эти романтические линии не особенно привлекательны, ведь разыграны они скучно и безлико.

И именно "безликость" должна стать главным эпитетом "Конной полиции". К сожалению, ни опыт предыдущих работ, ни необычная задумка, ни актерский состав, ни прекрасные московские парки не могут заставить эту клячу скакать и преодолевать барьеры. Увы, Артур Смольянинов даже не пытается высекать искру, Наталия Медведева сделал три шага назад и вернулась к самым простым своим образам. Стасе Милославской отчаянно не хватает какого-то внутреннего огня, а Дергачеву и Костюневу совсем не удается рассмешить и для комедии, пусть даже про любимую полицию, это приговор.

На сериал можно потратить время, особенно если при звуках мелодий из "Гардемарины, вперед!" в вас невольно просыпается Софья или Алешка, но далеко вы с ним не уедете. Это загнанная лошадь, и вы знаете, что с ними нужно делать, чтобы они не мучились.