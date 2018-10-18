«Во все тяжкие» по-русски: сериал «Обычная женщина»

В Каннах представили сериал «Обычная женщина». Проект с Анной Михалковой в главной роли — одна из самых ожидаемых телепремьер осени. Посмотреть в эфире его можно уже с 29 октября, а пока прошла презентация на Лазурке, на выставке телеконтента MIPCOM.

Анна Михалкова играет обычную женщину. 39 лет, двое детей, муж — врач с лицом Гришковца, маленький цветочный бизнес. А еще у нее есть бордель. Эту идею на ТВ3 принес полтора года назад режиссер прошлогоднего хита, фильма «Аритмия», Борис Хлебников . Тогда казалось, что сюжет чисто российский, но теперь выяснилось, что истории о сильных женщинах востребованы во всем мире. Россия оказалась в тренде. О сюжете говорит продюсер, гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович:

Валерий Федорович продюсер, гендиректор ТВ-3

«В первой серии случается некая детективная коллизия, которую главная героиня Ани Михалковой должна будет решить и распутывать в течение восьми серий, связываясь с ментами, бандитами, с разными другими людьми, для того, чтобы попытаться выпутаться из неприятной криминальной истории. Это с одной стороны. С другой стороны, там есть три поколения людей: дети, сама Аня, ее муж, которого играет Гришковец, есть старшее поколение — свекровь. Свекровь, которую играет Татьяна Догилева , это, по-моему, абсолютно узнаваемый образ для всех. Это все свекрови и все тещи вместе взятые. Когда я на это смотрю, у меня ощущение, что я попадаю в мир своей семьи».

Для российского рынка «Обычная женщина» сериал очень небанальный. Можно сказать, что это своего рода «Во все тяжкие» — о том, как простой человек, работая на благо семьи, погружается в пучину порока.

Александр Голубчиков гендиректор компании «Настоящее кино», директор по рекламе в «Бюллетене кинопрокатчика»

«При том, что это, казалось бы, немного околокриминальный сериал, это безумно смешно, очень свежо. Необычная Анна Михалкова в совершенно для нее необычном амплуа. Ни в коем случае это не чернуха, это действительно очень ироничный детектив, но не в смысле Донцовой и прочих, это детективная история с интересной завязкой. Просто это все немножко перекликается с индустрией эксплуатации женщин с пониженной социальной ответственностью».

Пилот сериала показывали на нескольких фестивалях. Реакция профессиональной публики сделала его одним из самых ожидаемых проектов осени. Для всех, кто следит за российским кино, к просмотру обязательно. Серий всего девять, премьера намечена на 29 октября.