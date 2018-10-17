Хорошие сериалы 2018 года, которые вы пропустили

Слишком много подборок с сериалами не бывает! Год близится к концу, поэтому мы решили вспомнить целых 6 хороших сериалов, которые незаслуженно прошли мимо радаров.

Уверены, к концу года список расширится, ну а пока берите на заметку.

Дорогие белые люди

Прошлогодняя премьера сериала сопровождалась небольшим скандалом еще первый трейлер вызвал волну недовольств и обвинений создателей в "обратном расизме". Вроде как чернокожие герои намеренно обвиняют белых во всех своих бедах, однако это, конечно, не так. Сериал Джастина Симиена на самом деле довольно самоироничен поверьте, это не однобокая агитка от социальных борцов за справедливость, а довольное едкое замечание о том, что творится в кампусах лучших университетов США. Мало того что "Дорогие белые люди" обладают, возможно, лучшим сценарием среди нынешних сериалов (каждый эпизод представлен от лица одного из героев, поэтому некоторые события даны с разных точек зрения), это еще и настоящее кинематографичное пиршество с кладезем техник и приемов, которые редко встретишь в наше время. Второй сезон даже не думал сбавлять обороты, поэтому задрал планку еще выше.

Чрезвычайно английский скандал

Элита британского кинематографа режиссер Стивен Фрирз , сценарист Рассел Т. Дэвис (работал над первыми сезонами перезапуска "Доктора Кто") и актеры Хью Грант Бен Уишоу объединились, чтобы рассказать одну запутанную, но, самое главное, настоящую историю о том, как в 1960-х глава либеральной партии Джереми Торп решил убить своего любовника Нормана Скотта. Причина простая: партнер мог выдать его ориентацию, а это, в свою очередь, могло похоронить его политическую карьеру. Удивительно, но при мрачности событий сериал получился живым и даже очень смешным во многом благодаря Хью Гранту, который сыграл, возможно, свою лучшую роль в карьере. Жаль, что такой комедийный талант мариновали в глупых голливудских ромкомах.

Соболезную вашей утрате

Сериал, который, кажется, даже в США прошел незамеченным. Трогательная история вдовы, которая пытается справиться со смертью мужа. Стабилизация жизни и отношений с родственниками и друзьями сменяется внезапными находками о загадочном прошлом супруга, о котором девушка совсем не догадывалась. Пока рано говорить, но сериал, созданный для платформы Facebook Watch, вполне можно будет занести в категорию "сюрпризы года": крепкий интригующий сценарий, хорошая режиссура и отличные актерские работы оказывается, для счастья нужно не так уж и много. Остается надеяться, что сериал получит парочку наград и заставит зрителей обратить на себя внимание, потому что, в отличие от многих проектов, "Соболезную вашей утрате" действительно заслуживает признания.

Говардс-Энд

Хелена Бонем Картер, Эмма Томпсон и Одноименный роман Эдварда Моргана Форстера уже экранизировали в 1991 году в Голливуде тогда главные роли исполнили такие звезды, как Ванесса Редгрейв Энтони Хопкинс . Мини-сериал, в свою очередь, может похвастаться лишь двумя громкими именами: за сценарий отвечал Кеннет Лонерган , который недавно получал "Оскар" за "Манчестер у моря", а одну из главных ролей исполнила набирающая обороты Хейли Этвелл. Новая версия ничуть не уступает фильму и, даже наоборот, еще подробнее показывает социальную и классовую пропасть начала ХХ века в Великобритании на примере трех семей, которым приходится соперничать ради наследства. Если любите качественные мини-сериалы, на которые можно потратить пару вечеров, то "Говардс-Энд" непременно стоит взять на заметку.

Кобра Кай

Помните старый добрый фильм "Парень-каратист" о противостоянии добра и зла, новичка и плохого парня на татами? У фильма еще было 3 неудачных сиквела, но наконец-то о них можно благополучно забыть, потому что "Кобра Кай" то самое долгожданное продолжение истории. Правда, ждать его пришлось больше 30 лет. Судьба вновь сводит Джонни Лоуренса и Дэниел ЛаРуссо лицом к лицу, чтобы раз и навсегда выяснить, кто из них лучше. Сериал стал настоящим подарком для всех, кто восхищался оригинальным фильмом, поэтому совсем не удивительно, что его почти сразу продлили на второй сезон.

Большой рот