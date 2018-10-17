Харингтон не говорит жене о финале «Игры престолов»

«Это такое захватывающее чувство, знать то, чего никто не знает. Я никому не говорил, думаю, моя жена не ожидала такого поворота», — заявил Харингтон.

Интересно, что шоураннер сериала Дэвид Бениофф , напротив, раскрыл все сюжетные ходы своей жене Аманде Питт. Так что Роуз Лесли всего лишь нужно позвонить Аманде и все разузнать.

Добавим, что романтические отношения пары как раз-таки начались на съемках знаменитого сериала. Роуз Лесли сыграла Игритт, возлюбленную Джона Сноу, которая погибла в конце четвертого сезона.

Ожидается, что восьмой и последний сезон «Игры престолов» выйдет на HBO летом следующего года.

Также в недавнем интервью Кит Харингтон явно дал понять, что не собирается участвовать ни в одном из приквелов «Игры престолов»: «У меня нет желания возвращаться… Но это шоу навсегда останется в моем сердце».