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Харингтон не говорит жене о финале «Игры престолов»
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Харингтон не говорит жене о финале «Игры престолов» 

Киноафиша + ещё 2 4 часа назад
Фото: Киноафиша
Думаете, если свяжете себя узами брака с актером из «Игры престолов», то узнаете концовку сериала раньше других? Как бы не так. Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, признался, что решил не рассказывать своей жене Роуз Лесли, каким будет финал.
«Это такое захватывающее чувство, знать то, чего никто не знает. Я никому не говорил, думаю, моя жена не ожидала такого поворота», — заявил Харингтон.
Интересно, что шоураннер сериала Дэвид Бениофф, напротив, раскрыл все сюжетные ходы своей жене Аманде Питт. Так что Роуз Лесли всего лишь нужно позвонить Аманде и все разузнать.
Добавим, что романтические отношения пары как раз-таки начались на съемках знаменитого сериала. Роуз Лесли сыграла Игритт, возлюбленную Джона Сноу, которая погибла в конце четвертого сезона.
Ожидается, что восьмой и последний сезон «Игры престолов» выйдет на HBO летом следующего года.
Также в недавнем интервью Кит Харингтон явно дал понять, что не собирается участвовать ни в одном из приквелов «Игры престолов»: «У меня нет желания возвращаться… Но это шоу навсегда останется в моем сердце».
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