У сериала «Гримм» будет женский спин-офф

Детективный фэнтези-хоррор «Гримм», с успехом транслировавшийся на NBC с 2011 по 2017 год, обретет новую жизнь. Создатели шоу планируют снять спин-офф, главную роль в котором сыграет женщина.

Предстоящий сериал сохранит мрачный тон оригинала и, конечно, к новым персонажам присоединятся и несколько старых. Кроме того, стало известно, что место детектива Ника Беркхардта займет женщина, очень, вероятно, что это будет Трубел.

Напомним, что сюжет «Гримма» строился вокруг полицейского Ника Беркхардта ( Дэвид Джинтоли ), обнаружившего, что он принадлежит к древнему роду охотников. Они обладают способностью видеть сверхъестественных существ, живущих в теле обычных людей. С тех пор Ник считает делом чести защищать человеческие души от гостей из других миров.

В третьем сезоне Беркхард становится наставником Трубел (Жаклин Тобони), которая сама того не зная, тоже является одним из Гриммов.