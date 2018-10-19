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У сериала «Гримм» будет женский спин-офф
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У сериала «Гримм» будет женский спин-офф 

Киноафиша + ещё 1 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Детективный фэнтези-хоррор «Гримм», с успехом транслировавшийся на NBC с 2011 по 2017 год, обретет новую жизнь. Создатели шоу планируют снять спин-офф, главную роль в котором сыграет женщина.
Предстоящий сериал сохранит мрачный тон оригинала и, конечно, к новым персонажам присоединятся и несколько старых. Кроме того, стало известно, что место детектива Ника Беркхардта займет женщина, очень, вероятно, что это будет Трубел.
Напомним, что сюжет «Гримма» строился вокруг полицейского Ника Беркхардта (Дэвид Джинтоли), обнаружившего, что он принадлежит к древнему роду охотников. Они обладают способностью видеть сверхъестественных существ, живущих в теле обычных людей. С тех пор Ник считает делом чести защищать человеческие души от гостей из других миров.
В третьем сезоне Беркхард становится наставником Трубел (Жаклин Тобони), которая сама того не зная, тоже является одним из Гриммов.
Сценаристом спин-оффа выступит Мелисса Гленн («Железный кулак», «Красавица и чудовище»). Дэвид Гринуолт и Джим Кауф, создатели оригинального сериала останутся в проекте в качестве консультантов.
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