5 веских причин посмотреть сериал «Двойка»

Этой осенью стартовал второй сезон провокационного сериала «Двойка» о ночной жизни Нью-Йорка 70-х. Если вы еще не заинтересовались этим проектом, вот несколько причин, которые заставят вас посмотреть первый сезон прямо сейчас (или, наоборот, вы поймете, что все делали правильно).

Небанальный сюжет

Пока одни каналы штампуют комедийные ситкомы в надежде на крутые рейтинги, а другие клепают костюмные драмы, пытаясь угнаться сами понимаете за кем, вложиться в шоу про лихие 70-е уже риск. Вполне оправданный — спустя один сезон «Двойка» превращается в «самый дерзкий сериал на телевидении».

Одна из причин такого успеха — многослойный сценарий. Тут вам сутенеры, воюющие со своими работницами, итальянские мафиози, рвущиеся в политики, порно, мигрирующее из автоматов на большие экраны, притесненные геи, продажные копы, девчонки в беде и вот это вот все. Тут даже есть self-made woman в исполнении прекрасной Мэгги Джилленхол, чей персонаж вполне вписывается в актуальную феминистскую повестку.

Все эти сюжетные линии базируются на реальных событиях и плавно сливаются в одну историю, которая и дает зрителю представление о том какой он блистающий и чумазый Нью-Йорк 70-х.

Джеймс Франко отдувается за четверых

Франко — известный голливудский хулиган. Он уже давно отказался от амплуа романтического героя в духе драмы «Тристан и Изольда» и перешел к неожиданным, порой шокирующим ролям. Тут вам и сутенер из «Опасных каникул», путешественник во времени из сериала по Стивену Кингу «11.22.63», молодой Хью Хефнер в «Лавлейс» и даже волшебник страны Оз.

С каждым новым проектом Франко старается удивить своего зрителя еще больше, поэтому в «Двойке» выступает дуэтом — играет честного бармена Винсента Мартино и его неудачливого братца-близнеца. Также актер стал продюсером сериала и режиссером двух эпизодов. Неплохая карьера для парнишки, который в юности кричал «свободная касса» в Макдаке.

Ориентировка на лучших

Над проектом работал Дэвид Саймон — знаменитый американский сценарист, создатель «Прослушки», которая до сих пор носит звание «лучшего сериала всех времен и народов». Второе шоу для сравнения — не менее культовый «Клан Сопрано». Ну, а если брать в расчет эпоху 70-х годов и потрясающие костюмы, то на ум приходит яркий «Винил», над созданием которого трудился сам Мартин Скорсезе . Если бы телевидение было сценой, то «Двойке», мягко говоря, повезло — выступать в таком составе совсем не стыдно.

Секс, секс и еще раз секс

Казалось бы, чем можно удивить зрителя после «Игры престолов» с ее борделями и «Девочек» с их вечной обнаженкой? Снять шоу о становлении порно-индустрии! Канал HBO, эдакий Гаспар Ноэ от мира сериалов, и славится художественной подачей взрослого контента. Этот пункт не особо весомый, но предупредить стоит: «Двойка» — проект для зрителей, которые не закрывают глаза на постельных сценах. В противном случае вы пропустите добрую треть шоу.

Во время сдачи этого материала сериал продлили на третий финальный сезон.