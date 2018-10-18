Дориан Грей станет женщиной в новом сериале

Телеканал CW разрабатывает сериал, основанный на романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». По информации Variety, это будет комедийная интерпретация классической истории, где сюжет сосредоточится вокруг девушки Дориан , заключившей пари с дьяволом ради сохранения своей молодости.

Сценарий написала актриса Мариса Кохлан , которая также спродюсирует проект совместно с Леном Голдштейном. Производством фильма займется Warner Bros. Television.

Напомним, впервые произведение было опубликовано в 1890 годах. В центре сюжета — молодой человек Дориан, который настолько влюблен в себя, что желает, чтобы вместо него старел его портрет.

Когда начнется работа над сериалом и кто сыграет главные роли пока не сообщается.