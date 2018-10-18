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Дориан Грей станет женщиной в новом сериале
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Дориан Грей станет женщиной в новом сериале 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дориан Грей"
Телеканал CW разрабатывает сериал, основанный на романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». По информации Variety, это будет комедийная интерпретация классической истории, где сюжет сосредоточится вокруг девушки Дориан, заключившей пари с дьяволом ради сохранения своей молодости.
Сценарий написала актриса Мариса Кохлан, которая также спродюсирует проект совместно с Леном Голдштейном. Производством фильма займется Warner Bros. Television.
Напомним, впервые произведение было опубликовано в 1890 годах. В центре сюжета — молодой человек Дориан, который настолько влюблен в себя, что желает, чтобы вместо него старел его портрет.
Когда начнется работа над сериалом и кто сыграет главные роли пока не сообщается.
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