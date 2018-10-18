Зрители высказали мнение о перезапусках сериалов

Зрители высказали свое мнение о перезапусках сериалов

Консалтинговая компания из США совместно с изданием The Hollywood Reporter провела исследование, результаты которого удивили всех.

Опрос показал, что в подавляющем большинстве телезрители не одобряют перезапуск старых культовых сериалов с новыми актерами. Зрители с удовольствием готовы посмотреть новые эпизоды обновленных шоу с уже знакомыми актерами, но не одобряют новые лица у старых персонажей.

Например, зрители готовы снова посмотреть сериал "Друзья" в случае, если в новых эпизодах они вновь увидят полюбившихся, хоть и несколько постаревших, знакомых им актеров.

К ближайшим перезапускам относится сериал "Зачарованные", "Альф", "Скорая помощь", а также другие телешоу, среди которых и вышеобозначенный ситком "Друзья".

Результаты опроса показали, что старые сериалы с новыми актерами готовы смотреть лишь 35% респондентов. Если же актеры останутся прежними, а действие шоу продолжится сразу после последнего сезона, то посмотреть такой перезапуск готовы 75% опрошенных. И 63% готовы посмотреть возобновленное шоу с теми же актерами, но оригинальной сюжетной линией.