Джордж Мартин объяснил подтекст «Игры престолов»

Автор серии фэнтези-романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, в чем заключается главная идея книг и сериала "Игра престолов", снятого по мотивам его произведения.

Писатель подтвердил все догадки фанатов о том, что прототипом вселенной книги и сериала стала проблема глобального потепления. Мартин рассказал, что герои романа преследуют собственные цели и совершенно не обращают внимания на надвигающуюся катастрофу.

Мартин отметил особую иронию в том, что книгу он начал писать в 1991 году. И это было задолго до того, как вообще кто-либо озаботился проблемой экологии и изменения климата.

"Забавно, но я начал писать книгу еще в 1991, когда проблема изменения климата еще не стояла так остро, как в наши дни", — сказал писатель в интервью The New York Times.

Также он подчеркнул, что и в реальном мире мало кого волнуют проблемы экологии. Общество занято только своими проблемами. По его мнению, после нашей смерти уже будет не важно, окажутся наши города на дне океана или нет.