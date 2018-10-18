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Джордж Мартин объяснил подтекст «Игры престолов»
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Джордж Мартин объяснил подтекст «Игры престолов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallook
Автор серии фэнтези-романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, в чем заключается главная идея книг и сериала "Игра престолов", снятого по мотивам его произведения.
Писатель подтвердил все догадки фанатов о том, что прототипом вселенной книги и сериала стала проблема глобального потепления. Мартин рассказал, что герои романа преследуют собственные цели и совершенно не обращают внимания на надвигающуюся катастрофу.
Мартин отметил особую иронию в том, что книгу он начал писать в 1991 году. И это было задолго до того, как вообще кто-либо озаботился проблемой экологии и изменения климата.
"Забавно, но я начал писать книгу еще в 1991, когда проблема изменения климата еще не стояла так остро, как в наши дни", — сказал писатель в интервью The New York Times.
Также он подчеркнул, что и в реальном мире мало кого волнуют проблемы экологии. Общество занято только своими проблемами. По его мнению, после нашей смерти уже будет не важно, окажутся наши города на дне океана или нет.
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