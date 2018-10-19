8 лучших сериалов, снятых по комиксам

19 октября день, когда все гики мира снова начнут гнездиться у экранов своих компьютеров, и на это есть серьёзный повод. Netflix выпускает долгожданный третий сезон "Сорвиголовы". Сериал о главном защитнике Адской кухни Мэтте Мёрдоке запомнился многим талантливо поставленными экшен-сценами и интересными антигероями. Один только Каратель в исполнении Джона Бернтала так полюбился зрителям, что удостоился собственного сериала.

Экранизации комиксов сейчас уже не просто тренд, а отдельный виток в кинематографе, который с каждым годом дарит нам всё больше и больше интересных проектов.

Пользуясь случаем, решили собрать для вас подборку самых лучших сериалов, снятых по комиксам (и не только Marvel!), для холодных осенних вечеров.

Сабрина маленькая ведьма

Один из самых популярных американских сериалов 90-х годов является экранизацией одноимённой серии комиксов издательства Archie Comics. В центре сюжета 16-летняя школьница по имени Сабрина, живущая со своими тётушками Хильдой и Зельдой. По ходу действия девушка выясняет, что на самом деле является потомственной ведьмой, а её любимый кот умеет говорить.

"Сабрина маленькая ведьма" это милая ситуационная комедия для всей семьи, говорящая со зрителем максимально простым языком. И тем не менее за улыбками персонажей всегда скрывается какая-то история, а нестрашные на первый взгляд злодеи могут натворить настоящих дел. Исполнительница роли Сабрины, Мелисса Джоан Харт , в свои 20 лет стала настоящим идолом для подрастающего поколения школьниц ещё до того, как это сделали "Зачарованные". В конце октября Netflix выпускает новую версию сериала, основанную на "мрачной" линейке Archie Comics под названием "Жуткие приключения Сабрины". Пока сложно говорить, насколько интересным будет шоу, однако трейлеры выглядят достаточно интригующе.

Агенты Щ. И. Т.

Супергеройский сериал, созданный режиссёром "Мстителей" Джоссом Уидоном и основанный на одноимённой линейке комиксов издательства Marvel. Сюжет повествует о тайной шпионской организации под названием "Щ. И. Т. ", которая борется с инопланетной опасностью. Её главный и бессменный лидер Ник Фьюри в сериале мелькает редко. Его функции, как правило, выполняет агент Фил Колсон, который погиб (на самом деле нет) в одной из частей франшизы. Это шоу официально является частью кинематографической вселенной Marvel. На самом же деле "Агенты "Щ. И. Т" это такой бюджетный вариант "Мстителей", который раскачивался слишком долго. Несмотря на большое количество интересных персонажей, откровенно слабые первые сезоны чуть не отпугнули от себя всех зрителей. К счастью, создатели вовремя опомнились и нашли в себе суперсилы восстановить репутацию шоу. В третьем сезоне "Агенты" наконец перестали оглядываться на своего старшего брата "Мстителей" и начали создавать собственную микровселенную с отважными героями и харизматичными злодеями.

Легион

Популярный сериал телеканала FX рассказывает историю Дэвида Хеллера, одного из самых сильных персонажей комиксов Marvel, роль которого исполнил британский актёр Дэн Стивенс . В комиксах Легион приходится сыном профессору Ксавьеру и Габриель Хэллер. Дэвид страдает сразу от нескольких форм различных психических заболеваний, которые так или иначе влияют на проявление его суперспособностей.

У "Легиона" нет прямой связи с киновселенной Marvel, что явно пошло сериалу на пользу. Его шоураннер Ноа Хоули ("Фарго") создал свой собственный сюрреалистичный мир, сотканный из искажённых восприятий реальности Хэллера. Это не тот сериал, где на каждом шагу вас ждут экшен-сцены и пылающие лазеры. "Легион" уделяет гораздо больше внимания внутренним противоречиям героя, его бесконечным метаниям и поискам самого себя.

Хэппи

В прошлом году телеканал Syfy выпустил трагикомедийный сериал "Хэппи", экранизацию одноимённой линейки комиксов Гранта Моррисона . В центре сюжета бывший полицейский, пьяница и наркоман по имени Ник Сакс, живущий на грани очередного сердечного приступа. Очнувшись в очередной раз в больнице, Сакс начинает видеть голубую крылатую лошадку по имени Хэппи. По ходу дела выясняется, что Хэппи это воображаемый друг его внебрачной дочери, которую похитил злой Санта-психопат. Всё ещё неинтересно? Тогда добавьте к этому клан мафиози, продажных полицейских и бесконечные погони на автомобилях.

Джессика Джонс

Второй проект Netflix в телевизионной вселенной Marvel оказался ничуть не хуже "Сорвиголовы". Созданный Брайаном Майклом Бендисом и Майклом Гайдосом персонаж появился в начале нулевых и быстро примкнул к команде "Новых Мстителей" вместе с Люком Кейджем, Железным кулаком, Человеком-пауком, Росомахой и Пересмешницей. В сериале Netflix Джессика Джонс в первую очередь детектив, который выслеживает неверных супругов, преследует злобные корпорации и много (очень много) пьёт. И, несмотря на то что Джессику сложно назвать ролевой моделью, шоу старается не отходить от актуальных тем феминизма и эмансипации.

Во втором сезоне сценаристка Мелисса Розенберг обращается к одной из самых нераскрытых тем на ТВ отношениям матери и дочери, и делает это феноменально. Антагонист в лице Киллгрейва в исполнении неподражаемого Дэвида Теннанта достоин звания самого обаятельного злодея Marvel (прости, Том Хиддлстон ).

Конец ***го мира

Один из самых популярных проектов прошлого года основан на одноимённом графическом романе Чарльза Форсмана. В центре сюжета 17-летний психопат Джеймс и его подруга Алисса с целой коллекцией неврозов. В один прекрасный день ребята включают режим бунтарей: они бросают школу, крадут чужую машину и едут куда глаза глядят. Незапланированная поездка оборачивается чередой приключений иногда весьма опасных, а порой даже романтичных. Всё это, конечно, сближает ребят, и они быстро влюбляются друг в друга.

На выходе мы получаем сентиментальную черную комедию, растянутую на три часа. Каждая серия радует неожиданными поворотами, интересными визуальными решениями и, конечно, прекрасной актёрской игрой. Вся структура сюжета построена на взаимодействии двух персонажей, которые, уж поверьте, не заставят вас скучать.

Байки из склепа

Если вы не смотрели шоу в детстве, то сделайте это сейчас! И пусть вас не смущает дата выпуска "Байки из склепа" заткнут за пояс большую часть современных хоррор-сериалов. Шоу, основанное на комиксах Билла Гейнса и Эла Фельдштейна, выходило с 1989 по 1996 годы. Всего было выпущено семь сезонов, каждый эпизод посвящён отдельной истории, никак не связанной с предыдущей.

Чудеса науки

Комедийный американский сериал, созданный на основе одноимённой комедии Джона Хьюза, которая, в свою очередь, была снята по мотивам серии комиксов издательства EC Comics, выходивших в 50-х годах.