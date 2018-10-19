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«Оранжевый — хит сезона» закроют после 7 сезона
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«Оранжевый — хит сезона» закроют после 7 сезона 

Киноафиша 6 часов назад
Фото: Киноафиша
2019 богат на сериалы, с которыми зрителям придется попрощаться. В следующем году будем отмечать финал не только «Игры престолов» и «Теории большого взрыва», но и сериала «Оранжевый — хит сезона», о закрытии которого после грядущего 7 сезона объявил Netflix.
В официальном аккаунте сериала в Twitter появилось видео, в котором каст «Оранжевый — хит сезона» объявляет о грядущем завершении проекта и обещает, что финал сериала станет «незабываемым», подарив зрителям «все, о чем они мечтали». Подпись под видео скромно гласит, что оно «может заставить вас заплакать».
По непонятно как сложившейся традиции, Netflix вновь до последнего не раскрывает дату премьеры финала — известно лишь, что последние серии «Оранжевый — хит сезона» мы увидим в 2019 году. А до этого, 2 ноября 2018, зрителям предстоит, напомним, попрощаться еще с одной популярной драмой Netflix — сериалом «Карточный домик».
За несколько лет существования драмеди «Оранжевый — хит сезона» стала не только одним из самых популярных оригинальных сериалов Netflix, но и завоевала множество наград, до «Эмми» до премии Гильдии актеров США. Единственная «высота», которую сериалу взять не удалось — это «Золотой глобус», хотя в активе «Оранжевый — хит сезона» и значится несколько номинаций на эту премию.
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