5 российских сериалов, которые жалко пропустить

5 крутых российских сериалов, которые жалко пропустить

Программный директор кинофестиваля «Движение» Стас Тыркин специально для teleprogramma.pro представляет самые ожидаемые телепроекты сезона.

«257 причин, чтобы жить», Супер Режиссер: Максим Свешников.

Комедии на темы болезней снимаются в Европе и мире в большом ассортименте. Смысл — научить зрителей не прятать голову в песок, а научиться жить с болезнями и рядом с болеющими людьми, перестать видеть в них «чужих» и «других». В России до сих пор это было не особенно принято. Но вот появился пилот сериала, который рассказывает о раке так, что всем посмотревшим его хочется жить. Главная героиня (звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова ) победила болезнь и сразу столкнулась с миллионом проблем по выздоровлении: бойфренд хочет бросить (здоровую бросить — о’кей), сестра, заработавшая на ней в Инстаграме, желает продолжать это делать, на работе от нее шарахаются как от чумы. Но героиня не сдается, чем и вызывает горячие симпатии зрителя. На «Движении» зрительское голосование определило фильм на первое место.

«Мертвое озеро», ТВ3 Режиссер: Роман Прыгунов.

https://s3.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/10/ccbea8e4dd237a039e613f0b821cb1ab.jpgМРАЧНАЯ ХАРИЗМА ЕВГЕНИЯ ЦЫГАНОВА ПРИШЛАСЬ В «МЕРТВОМ ОЗЕРЕ» КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ.

Проект, набравший равное количество голосов с «257 причинами…» и разделивший с ними приз сериального конкурса, — абсолютно нордический детектив, чье действие разворачивается на Крайнем российском Севере, в выдуманном городке Чангадан, похожем на уютную скандинавскую деревню. В первой же сцене туда вызывают вскрывшего себе вены московского следователя с всегда убедительным лицом Евгения Цыганова . Он отправляется в это ледяное зазеркалье как будто бы уже после смерти — расследовать убийство дочери местного олигарха, поэтому ничего его не удивляет, даже распространенный в этих краях шаманизм и сросшиеся в виде сиамских близнецов сестры Кутеповы. Качество изображения вплотную приближает этот телесериал к кино — практически без всяких скидок.

«Секретарша», СТС Режиссер: Резо Гигинеишвили.

https://s3.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/10/8e73f2098ed99a2708790c9a5639d393.jpgГЕРОИНЯ ИРИНЫ РОЗАНОВОЙ ПЫТАЕТСЯ СКЛЕИТЬ СВОЮ РАЗБИТУЮ ВДРЕБЕЗГИ ВСЕЛЕННУЮ.

Легко, весело и со вкусом сделанный ситком, не старающийся прикинуться чем-то, чем он не является. Ирина Розанова солирует в смешной и трогательной роли олдскульной секретарши, всю жизнь прослужившей верой и правдой своему боссу-министру, который возьми и умри, а она еще хоть куда, готова к труду и обороне. Комический эффект возникает от столкновения немолодой, несовременной, не знакомой даже с интернетом, советской по воспитанию женщины с молодежной хипстерской московской средой, которая начинает ее окружать в связи с тем, что ее берут-таки на работу в модный навороченный офис.

«Звоните ДиКаприо!», ТНТ Режиссер: Жора Крыжовников.

https://s3.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/10/549e9c094c21e230a915d349babc6191.jpgАЛЕКСАНДР ПЕТРОВ ИГРАЕТ КИНОЗВЕЗДУ С РЕДКОЙ БЕЗЖАЛОСТНОСТЬЮ К СЕБЕ.

Для Крыжовникова это несомненный прорыв, важная и этапная работа — лучшая со времен его первого «Горько!». «Звоните ДиКаприо!» — это роман воспитания. Предмет воспитания, впрочем, здесь не ребенок и не молодой юноша, как это бывает в классике, а состоявшийся оболтус — кинозвезда по имени Егор Румянцев, которого с редкой безжалостностью к себе играет реальная всероссийская кинозвезда Александр Петров. Румянцев безвылазно снимается в суперпопулярном сериале, его узнает на улице каждая собака. А если чуть что не по нему — он кричит «Звоните ДиКаприо!». В том смысле, что Лео попроще будет. Параллельно с историей Егора развивается история его брата Льва ( Андрей Бурковский ) — по недоразу­мению тоже актера. По мере того как из-под ног Егора будет уплывать почва, Лев начнет проходить обратный путь от безвестности к зачаткам успеха. Великолепно сочиненный фильм справедливо удостоился приза за лучший сценарий в основном конкурсе фестиваля «Движение».

«Обычная женщина», ТВ3 Режиссер: Борис Хлебников.

https://s5.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/10/29a389648e237a5ab18cb24b5c81313f.jpgСКЕЛЕТЫ В ШКАФУ У ГЕРОИНИ АННЫ МИХАЛКОВОЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РАЗМЕРОВ.