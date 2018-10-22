Сериал «Светлана»: честная и печальная история дочери Сталина

В сериале «Светлана» жизнь дочери Сталина показана как трагедия человека, обреченного с детства.

В огромном количестве документальных и художественных фильмов присутствует одиозный руководитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин, до сих пор не дающий покоя общественности. Даже его сыну посвятили несколько легенд. А вот дочь Светлану Аллилуеву сценаристы обходили стороной. Сериал «Светлана», который с понедельника идет на Первом канале, стал исключением — не столько приятным, сколько честным и очень печальным.

Сетанка и «бедняк Сталин»

Девочка родилась в Ленинграде, когда Сталин еще был генсеком ВКП (б). Ее мама Надежда Аллилуева была второй женой Кобы (партийная кличка Сталина), училась на одном курсе с Никитой Хрущевым (в сериале — Сергей Лосев ) и печаталась в «Правде». Скончалась Аллилуева, когда Свете было всего шесть лет. Сильно поссорившись со Сталиным в квартире Климента Ворошилова , раздосадованная женщина в выстрелила себе в сердце из вальтера. С тех пор Света росла с отцом. В книге «Двадцать писем отцу» историю трагедии Аллилуева изложила так: «Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. „Всего-навсего“, отец сказал ей: „Эй, ты, пей!“ А она „всего-навсего“ вскрикнула вдруг: „Я тебе не эй!“ — и встала, и при всех ушла вон из-за стола…»

У кремлевской принцессы с детства было все. Ее звали хозяйкой Кремля. Не подобострастные аппаратчики, сам отец так звал. Обычно строгий и даже жестокий к себе и окружению, Сталин носил дочь на руках и именовал ласковыми прозвищами: Сетанка (Светланка), Пупок, Хозяюшка, Воробушек. А еще играл с ней в приказы. В буквальном смысле девочка должна была издавать поручения — писать письма с пожеланиями, которые не могли быть не выполнены. Не просить, а повелевать.

«Отец подписывался во всех письмах ко мне одинаково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин», — писала Аллилуева. — Это была игра, выдуманная отцом. Он именовал меня хозяйкой, а себя самого и всех своих товарищей, бывавших у нас дома, — моими секретарями, или секретаришками. Не знаю, развлекала ли эта игра остальных, но отец развлекался ею вплоть до самой войны. В тон его юмору я писала ему «приказы».

— Впервые мы показали Сталина как папу и не важно, как и кто к нему относится, — объясняет режиссер проекта Евгений Звездаков . — Он обычно или тиран, или отец народов, а здесь — папа, по-своему любящий свою дочь.

Лана Питерс

Росшая под гиперопекой девочка стала осознавать, что тяжелая тень отца не покинет ее никогда. Это сказывалось и на ее личной жизни. Одним из самых ярких романов Светланы были отношения с Алексеем Каплером (в сериале — Алексей Каплин в исполнении Павла Трубинера ), блестящим советским драматургом («Три товарища», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия»). Он был ее первой любовью. Познакомились в годы войны, когда Каплер приезжал разговаривать с Василием Сталиным (в сериале его сыграл Сергей Колос ) по поводу службы летчиков — хотел написать сценарий про них. Как только Сталин узнал фамилию человека, с которым встречается его дочь, роман обратился в шекспировскую трагедию. «Мы не могли больше беседовать, — вспоминала Аллилуева. — Мы целовались молча, стоя рядом. Нам было горько — и сладко. Потом я пошла к себе домой, усталая, разбитая, предчувствуя беду». Вскоре Каплер отправился в тюрьму по обвинению в связях с иностранцами.

И даже через десять лет после смерти отца, теплое отношение к которому она пронесла через всю жизнь, когда культ личности разоблачили, ничего не изменилось. Очередным ударом стала развязка отношений с наследником знатного индийского рода, выпускником Лондонского университета Браджешей Сингхом. Они познакомились в 1963 году в кремлевской больнице, когда мужчина был неизлечимо болен — у него была эмфизема легких. Пара переехала в Сочи, где индиец сделал советской девушке предложение. Она приняла благородный жест, но в Индию Аллилуеву не выпустил глава правительства Алексей Косыгин . Индию дочь Сталина увидела при сопровождении праха гражданского мужа.

Обычно строгий и даже жестокий, Сталин носил дочь на руках

После этой поездки Аллилуеву объявили невозвращенкой и лишили гражданства. В 1967 году она просила американского убежища. С тех пор кремлевская принцесса практически всегда жила за границей — в Грузии, Швейцарии, Англии и Франции. Разрешение на въезд в СССР ей выбивал уже Михаил Горбачев . Разумеется, она сильно тосковала. «Я так понимаю всех, кто вернулся в Россию после эмиграции из Франции, — писала она. — Как ни жестока наша страна, как ни трудна наша земля, никто из нас, привязанных сердцем к России, никогда не предаст ее и не бросит, и не убежит от нее в поисках комфорта».

В мемуарах она очень по-доброму отзывалась об отце. И даже назвала в честь его сына. Его, как и Сталина, Аллилуева пережила. Всех мужей тоже. Ее дочь Екатерина отреклась от матери — женщина до сих пор живет в камчатской глуши и работает вулканологом. Младшая дочь Ольга, рожденная в браке с американцем Питерсом, тоже сменила имя: ее зовут Крис Эванс

Сама Светлана Аллилуева в 2011 году скончалась в доме престарелых в городе Ричленд (штат Висконсин, США). По документам она проходила как Лана Питерс.