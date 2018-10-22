Самые удачные перезапуски сериалов

Лучшие перезапуски сериалов

Постулат о том, что в одну реку нельзя войти дважды, в последнее время опровергают продюсеры и режиссеры. Надо сказать, что это им неплохо удается. Подтверждение тому — невероятный успех ремейков и продолжений популярных в прошлом сериалов.

Твин Пикс

О перезапуске культового сериала начала 90-х ходили слухи очень давно. Поклонники очень хорошо запомнили фразу, сказанную Лорой Палмер в 1991 году в последней серии второго сезона: «Увидимся через 25 лет». Со своим возвращением на экраны агент Купер опоздал совсем чуть-чуть: премьера продолжения сериала состоялась 21 мая 2017 года, через 26 лет после выхода в эфир самого первого эпизода знаменитого телефильма.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Затерянные в космосе

Научно-фантастический сериал, вышедший в апреле 2018 года, стал современным переосмыслением классического сериала, имевшего большой успех в конце 60-х годов. Оригинальный сериал шел на канале CBS с 1965 по 1968 год и повествовал о первых попытках человека колонизировать космос. Однако по вине доктора Смита корабль, на котором семью Робинсонов отправляют в глубины Галактики, теряется в космосе.

Кадр из сериала "Затерянные в космосе"

Новый сериал отличает лишь то, что его действие авторы перенесли в будущее (2046 год), в остальном сюжет остался прежним: Робинсоны и Смит вновь теряются в космосе и пытаются выжить и найти возможность вернуться домой.

Секретные материалы

Триумфальное возвращение агентов Малдера и Скалли состоялось в январе 2016 года и стало одновременно продолжением и перезапуском знаменитого сериала, выходившего в эфир в период с 1993 по 2002 годы.

Кадр из сериала "Секретные материалы"

Новый десятый сезон снят в формате мини-сериала и состоит всего из шести серий. Фокс Малдер и Дана Скалли продолжают искать доказательства существования внеземных цивилизаций и расследуют похищения людей инопланетянами и другие странные явления, связанные с пришельцами.

Династия

В 1981 году телеканал ABC начал показ многосерийного фильма, повествующего о противостоянии двух богатейших семей Америки. Сериал сразу покорил зрителей и выходил в эфир на протяжении целых восьми лет.

Кадр из сериала "Династия"