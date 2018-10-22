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Сериал «Полиция Нью-Йорка» продолжат, спустя 13 лет
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Сериал «Полиция Нью-Йорка» продолжат, спустя 13 лет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Полиция Нью-Йорка"
За последние несколько лет мы увидели уже много ремейков популярных в прошлом сериалов. Руководство канала ABC приняло решение возродить еще один знаменитый проект — «Полиция Нью-Йорка», приковывавший внимание телезрителей на протяжении 12 сезонов с 1993 по 2005 годы.
Правда, от идеи ремейка решили отказаться, сделав выбор в пользу продолжения сериала.
Место знаменитого детектива Энди Сиповича займет его сын Тео, который решил стать полицейским, а также дал себе слово найти убийц своего отца. Других деталей сюжета авторы проекта пока не раскрывают. Также нет информации об актерах, которых планируют пригласить на роли, хотя поиски уже начались.
Руководство канала ABC намекнуло, что персонажи оригинального сериала, скорее всего, в некоторых эпизодах новой «Полиции Нью-Йорка» тоже появятся, правда, какова будет их роль в сюжете, не упоминалось.
Дата начала съемок и дата премьеры продолжения «Полиции Нью-Йорка» пока не определены.
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