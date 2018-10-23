«Обычная женщина»: 5 причин посмотреть новый сериал

Очень нетипичный киносериал канала ТВ-3 с Анной Михалковой

Если вы давно закрыли для себя тему российских сериалов, которые поточно снимают в трех основных жанрах (лубочные мелодрамы про современных Золушек, детективы для вахтеров и что-нибудь историческое), и смотрите только зарубежные шедевры, вам совершенно точно стоит сделать исключение для «Обычной женщины». И тем более не пропустите премьеру на ТВ-3, если наши сериалы вас в целом устраивают. Есть шанс, что вы сильно удивитесь.

Нестандартный сюжет

Здесь все с ног на голову с первого кадра. Мало того что действие разворачивается в наше время (а это для нашего телевидения большая редкость), так еще главная героиня Марина (Анна Михалкова) содержит подпольный бордель. Для прикрытия у нее есть цветочная лавка. В остальном она в самом деле обычная женщина: больше всего на свете хочет, чтобы ее семья была счастлива, вкалывает с утра до вечера, мечтает о третьем ребенке — даром что уже в рискованном возрасте.

И чем больше она вкалывает, тем призрачнее ее счастье: муж ( Евгений Гришковец ) буднично ей изменяет, дочки отдаляются. Ноша, которую Марина на себя взвалила, оказывается ей не по плечу. Да еще в «подполье» проблемы: убивают ее самую классную проститутку ( Аглая Тарасова ) и тело нужно куда-то спрятать.

Кино про обычных людей

Лихо завернутая криминальная фабула — всего лишь оболочка, за которой прячется очень много типичного для рядовой семьи. «История сильной женщины в мире слабых мужчин — популярный и очень актуальный сегодня мотив», — напоминает один из продюсеров сериала, генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович.

Не раз и и не два вы проведете аналогии между экранными характерами и реальностью. А может быть, даже узнаете в ком-то себя. Герои не поделены на плохих и хороших, как в сказках (и российских мелодрамах): они сложные и многослойные, как только и бывает в жизни.

Авторы сериала препарируют действительность, используя драматургические фишки. Вот почему без борделя никак: он помогает увидеть, что происходит с Мариной, которая в приступе любви к своим близким без особых раздумий попирает мораль. Ей деньги были нужны.

Это работа крутого режиссера с классными актерами

Продюсеры доверили «Обычную женщину» Борису Хлебникову — пожалуй, одному из самых ярких сегодняшних режиссеров. Достаточно сказать, что это тот самый Хлебников, который снял фильм «Аритмия» — пронзительное высказывание о любви.

«У нашего фильма плотная и увлекательная детективная составляющая, — объясняет Хлебников. — Но за этим скрывается драма семьи, история женщины под сорок, которая жертвует собой ради мужа и детей, а ее жертва оказывается никому не нужной».

Помимо блистательной Анны Михалковой и других уже перечисленных актеров, в «Обычной женщине» сыграла Татьяна Догилева . Ее героиня — свекровь Марины, которая так и не смирилась с тем, что ее сын женился на этой. И именно она первой начинает подозревать, что в семье сына что-то не так: денег тратят больше, чем официально зарабатывают… Хороша в картине и Александра Бортич : ее героиня — юная девочка, которая решает лишиться девственности за деньги.

Это не нудный артхаус

Некоторые зрители как огня боятся современного кино, где рассказывают о каких-то проблемах. Мол, начнут грузить — умрем от скуки. К счастью, это не про «Обычную женщину». Помимо того что это драма высочайшего накала, да еще в детективной оболочке, в проекте есть и заметные элементы черного юмора. Все вместе это работает так, что оторваться невозможно. Автор этих строк видел первую серию на закрытом показе для журналистов. И теперь очень хочет еще.

За границей уже оценили

Триумф «Обычной женщины» начался задолго до премьеры в России. Во-первых, Анна Михалкова удостоилась приза за лучшую женскую роль на международном фестивале Series Mania. Во-вторых, буквально на прошлой неделе сериал высоко оценили байеры (то есть закупщики) на ежегодной выставке аудиовизуального контента MIPCOM во французских Каннах. Кстати, там «Обычную женщину» прозвали ни много ни мало «русским Breaking Bad» (если вы не в курсе, это такой легендарный американский сериал — своеобразный эталон качества).