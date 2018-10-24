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5 причин популярности «Сабрины — маленькой ведьмы»
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5 причин популярности «Сабрины — маленькой ведьмы» 

Фильм.Ру 19 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"
26 октября на Netflix состоится премьера первого десятисерийного сезона "Леденящих душу приключений Сабрины". Новый сериал является экранизацией одноименной серии комиксов, сделавшей ставку на мрачный сеттинг и по-настоящему пугающий тон.
В ожидании то ли триллера, то ли хоррора от Netflix мы решили вспомнить старый добрый ситком "Сабрина маленькая ведьма", который продлился целых 7 сезонов и закончился в далеком 2003 году. Выбрали по такому поводу целых 5 причин, почему сериал навсегда останется в наших сердцах.

Это смешно

Довольно очевидная причина, но что поделать. "Сабрина" действительно смешной ситком, который легко можно было бы занести в золотой фонд комедийного ТВ, если бы не последние три сезона, сильно понизившие планку качества (сериал переехал с канала ABC на The WB). Даже так сериал подарил сотни смешных моментов, которые преданные фанаты с радостью собирают в подборки и целый профиль в твиттере.

Это жизненно

Несмотря на то, что сериал был буквально пропитан магией, он все равно казался настолько реалистичным, насколько это возможно. Вечные проблемы всегда выходили на первый план и касались всех героев ситкома не только живущей на два мира Сабрины, но и ее теть-ведьм Хильды и Зельды, а также кота Сейлема, одержимого идеей захватить мир. Герои могли страдать от недостатка внимания, неудачной влюбленности, проблем с лишним весом или депрессией, однако в конце концов они находили в себе силы забыть невзгоды и стать лучше. Жизнеутверждающая позиция сериала наверное, один из его главных плюсов, который учил зрителей справляться с трудностями любого масштаба, а главное принимать себя таким, какой ты есть (даже если ты ведьма или главная неудачница в школе). Этого заряда беззаботного оптимизма (будь он духом времени или основным настроением сериала) точно не хватает в современных сериалах.

Сериал про американскую школу

Фильмы и сериалы про американские школы всегда вызывали зависть и обожание у отечественной аудитории. Собственные шкафчики, дисциплины на выбор, водительские права в 16 лет, постоянные вечеринки и жесткая стратификация школьников от гиков до спортсменов всего лишь очевидные ассоциации, возникающие в голове, когда разговор заходит о жизни простого школьника из США. Сейчас большинство пунктов вполне успешно коррелируются с жизнью нынешних учеников нашей страны, а во времена трансляции сериала на российском ТВ все это оставалось предметом зависти и подростковой версией "американской мечты". "Сабрина" успешно дополняет более известные подростковые сериалы 90-х: "Дарья", "Моя так называемая жизнь", "Хулиганы и ботаны" и "Баффи истребительница вампиров".

Сейлем!

На самом деле все пять причин могли называться "Сейлем", потому что кот с тираническими замашками лучший персонаж сериала, любовь к которому с годами подходит все ближе под определение "культа". Харизматичный кот-советчик, которого приговорили к столетнему заточению в шкуре кота, подарил зрителям целую кладезь великих фраз некоторые из них также собирают в подборки.

Это слепок эпохи

Сериал стал настоящей энциклопедией поздних девяностых (наравне с "Сексом в большом городе"), которая настолько впитала себя цайтгайст, что отдельными сериями можно зарядиться мощным зарядом ностальгии. Особенно рекомендуется тем, кто черпает вдохновение для своих нарядов из сериалов "Сабрина" всегда знала толк в моде.
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