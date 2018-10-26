5 отличных сериалов для осенних вечеров

Чтобы глаз радовался и на душе потеплело.
Не «Престолами» едиными жив человек: подобрали для вас пять сериалов, которые, даже если и не бьют рекорды по бюджету или популярности, определенно заслуживают просмотра. В особенности долгими осенними вечерами, когда так приятно закутаться в плед, налить чего-нибудь согревающего и погрузиться в просмотр — серия за серией. Устраивайтесь поудобнее, активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите в онлайн-кинотеатре Okko сериалы этой подборки, а также любые из 4000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно.
«Убей меня, исцели меня»
2015 г., Южная Корея, 1 сезон, 20 серий по 60 минут.
Корейские сериалы (дорамы) любят за целомудренность, эмоциональность и тонкую передачу оттенков чувств. Если вы устали от насилия и кровищи и хочется чего-то сентиментального, романтического, забавного, чтобы и посмеяться, и поплакать, да еще с захватывающим сюжетом, дорама — самое то. Комедийная мелодрама «Убей меня, исцели меня» рассказывает историю отношений парня с расщеплением личности (у него их семь) и врача-психиатра. В главных ролях — известный корейский актер, мастер перевоплощений Чи Сон, и Хван Джон-ым, с которой они составили искрящую и гармоничную пару.
«Пэн Американ»
2011 г., США, 1 сезон, 14 серий по 43 минуты.
кадр из фильма «Пэн Американ»
Атмосфера 60-х, шпионские страсти, политические интриги и, конечно, любовь — в красочной истории четырех девушек-бортпроводниц авиакомпании Pan American. Сюжет развивается динамично, на привлекательных героев в стильных нарядах только и любоваться, романтика за душу берет — что еще нужно, чтобы приятно скоротать несколько вечеров. В ролях: Кристина Риччи, Марго Робби, Майкл Мосли, Карин Ванасс, Майк Фогель.
«Война и мир»
2016 г., Великобритания, 1 сезон, 6 серий по 60 минут.
кадр из фильма «Война и мир»
Современный и смелый взгляд в сочетании с глубоким уважением к оригиналу делают этот сериал BBC одной из лучших экранизаций бессмертного романа. При желании, конечно, найдется к чему придраться, но многочисленные достоинства все перевешивают. Одна из причин смотреть и пересматривать — блестящие актерские работы, чего стоит один только Пол Дано в роли Пьера Безухова. В других ролях: Джеймс Нортон, Лили Джеймс, Джим Бродбент, Матье Кассовиц, Брайан Кокс.
«Конец парада»
2012 г., Великобритания, 1 сезон, 5 серий по 60 минут.
кадр из фильма «Конец парада»
Начало ХХ века. Печальный и благородный аристократ Кристофер Тидженс (Бенедикт Камбербэтч) женится на коварной и бессовестной светской львице Сильвии. Некоторое время спустя его и юную суфражистку Валентину свяжут взаимные чувства, но Тидженс — не тот человек, который станет пренебрегать обязательствами. Красивая, грустная, немного тягучая история любовного треугольника во времена Первой мировой войны, снятая по сценарию обладателя «Оскара» Тома Стоппарда.
«Чикаго в огне»
2013 г., США, 1 сезон, 24 серии по 43 минуты.
кадр из фильма «Чикаго в огне»
Вообще-то сезонов на данный момент семь, но в Okko выложен первый — просто потому, что он самый удачный и динамичный. Сериал повествует о буднях пожарных, спасателей и парамедиков Чикаго. От сцен, в которых они выезжают на вызов и в очередной раз спасают чью-то жизнь (порой рискуя собственной), захватывает дух, но в сериале хватает и юмора, и романтики, и семейной драмы, а крепкий сюжет и динамичное развитие событий заскучать точно не дадут.