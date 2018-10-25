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Звезды «Сверхъестественного» рассказали о флэшбэках
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Звезды «Сверхъестественного» рассказали о флэшбэках 

Киноафиша 12 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Сверхъестественное"
Пока поклонники «Сверхъестественного» с нетерпением ждут следующей серии 14 сезона, звезды сериала пообщались с журналистами Entertainment Weekly и рассказали, какие флэшбэки они хотели бы увидеть.
С братьями Винчестер зрители знакомы уже 13 с лишним лет, но в истории их жизней по-прежнему существует множество незаполненных пробелов. Дженсен Эклс считает, что было бы здорово увидеть больше моментов из детства и юношества братьев:
«Я бы хотел, чтобы нам показали больше того, чем ребята занимались, когда не могли отправиться на охоту, но очень хотели. Может, иногда они прятались где-нибудь в машине, когда отец уезжал, и он даже не подозревал, что братья увязались за ним следом, и всё это заканчивалось какими-нибудь неприятностями. Уверен, здесь можно много всего придумать».
Джаред Падалеки хотел бы отправиться еще дальше в прошлое — и увидеть флэшбэки из периода, на который нам лишь едва намекнули в самом первом эпизоде «Сверхъестественного» 13 лет назад:
«Я бы хотел увидеть месяц после смерти Мэри. Как Джон постепенно понимает, что произошло, осознает, что его жена и мать его детей была охотницей на монстров».
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