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Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»
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Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел» 

Фильм.Ру 4 часа назад
Amazon Prime Video выпустили полноценный трейлер второго сезона комедийного сериала "Удивительной миссис Мэйзел" с участием Рэйчел Броснахэн, в этом году получившей "Эмми" и "Золотой глобус" за свою роль в проекте.
Действие сюжета разворачивается в Нью-Йорке образца 1958 года. От домохозяйки Мириам "Мидж" Мэйзел уходит муж Джоэл, заявив, что у него интрижка на стороне. Мидж отправляется за поддержкой к родителям, однако те лишь разочарованы выбором дочери спутника жизни. Вскоре после этого Мидж пробует выступить в клубе, внезапно обнаруживая у себя скрытый талант к стендапу.
В качестве сценаристов и исполнительных продюсеров сериала снова выступили супруги Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино. Релиз новых серий "Удивительной миссис Мэйзел" ожидается 5 декабря.
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