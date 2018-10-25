Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»

Amazon Prime Video выпустили полноценный трейлер второго сезона комедийного сериала "Удивительной миссис Мэйзел" с участием Рэйчел Броснахэн , в этом году получившей "Эмми" и "Золотой глобус" за свою роль в проекте.

Действие сюжета разворачивается в Нью-Йорке образца 1958 года. От домохозяйки Мириам "Мидж" Мэйзел уходит муж Джоэл, заявив, что у него интрижка на стороне. Мидж отправляется за поддержкой к родителям, однако те лишь разочарованы выбором дочери спутника жизни. Вскоре после этого Мидж пробует выступить в клубе, внезапно обнаруживая у себя скрытый талант к стендапу.

В качестве сценаристов и исполнительных продюсеров сериала снова выступили супруги Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино. Релиз новых серий "Удивительной миссис Мэйзел" ожидается 5 декабря.