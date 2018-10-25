Сколько стоили самые дорогие сериалы в истории

Мы живем в золотой век телевидения — на создание фильмов и сериалов тратятся огромные деньги для создания уникального, впечатляющего контента. Это ведет к высоким требованиям к съемкам и как результат — невероятным кадрам по невероятной цене. На какие сериалы было потрачено больше всего денег?

«Камелот»

Сериал посвящен легенде о короле Артуре. «Камелот» — это достаточно короткий сериал из 10 серий, выпущенный в феврале 2011 года. За его создание отдали $7 млн Сериал даже был номинирован на премию «Эмми». 30 июня 2011 года объявили: «второго сезона не будет из-за значительных производственных сложностей». Шоу длилось только один сезон, но суммы превышают возможные.

«Восьмое чувство»

Этот научно-фантастический сериал сняли сестры Вачовски и выпустили на канал Netflix . Это самый дорогой сериал на 2015 год: за 2 сезона с грандиозным размахом было потрачено более $9 млн До третьего сезона дела не дошло.

«Игра престолов»

Наиболее популярный сериал, который полюбили во всем мире. Стоит учесть размах экшен-сцен, костюмов, виртуальной графики — в каждую серию вкладывали около $10 млн. Итого получаем $60 млн за первый сезон. Второй вышел на 15% дороже.

«Друзья»

В этом сериале все дело в гонорарах участников. Актеры вели переговоры только совместно и всегда договаривались об одинаковой ставке. Такая позиция актерского состава позволила быстро увеличить оплату с 22 500$ за первый сезон до $1 млн Таким образом, к концу сериала стоимость каждого эпизода выросла до $10 млн, из которых больше половины шло звездам сериала.

«Братья по оружию»

Мини-сериал о мировой войне от Стивена Спилберга Тома Хэнкса вышел в $125 млн Это было связано со значительными спецэффектами и пиротехникой. Том Хэнкс намеревался создать как можно более исторически-достоверную визуализацию. Он изучал исторические источники несколько месяцев, детально прописывая сценарий.

«Корона»