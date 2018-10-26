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5 лучших сериалов для осеннего вечера
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5 лучших сериалов для осеннего вечера 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Запаситесь временем и носовыми платками

№1 Соболезную вашей утрате

Ли Шоу осталась вдовой, со смертью супруга изменилась вся ее жизнь. Она оказалась в вынужденной ментальной изоляции. Женщине необходимо восстановить контакт с родными и друзьями. С первой до последней минуты сюжет сериала держит вас в напряжении, заставляя сопереживать главной героине.

№2 Касл-Рок

Этот многосерийный фильм обязан своим рождением Стивену Кингу. Благодаря его фантазии появился городок Касл-Рок, где живут дикие собаки, по улицам разгуливают серийные убийцы, а в местных лавках легко прикупить проклятые артефакты. Мистический триллер, который стоит потраченного времени.

№3 Пикник у Висячей скалы

Девушки-студентки вместе со своими воспитательницами отправляются на пикник у Висячей скалы. Здесь их ждут зловещие приключения, ведь по преданию, это место обладает мистической силой. Здесь регулярно пропадают люди.

№4 Призраки дома на холме

Поместье Хилл-Хаус наложило отпечаток на всю жизнь детей из фамилии Крейн. Старший брат стал писателем, одна сестра работает доктором психиатрии, другая — хозяйка похоронного бюро, а младший брат страдает от наркотической зависимости. Каждый из них пытается узнать тайну смерти своей матери.

№5 Траст

Пол Гетти — нефтяной магнат и один из самых богатых людей в истории. Это его проклятье, ведь всех, кто его окружает, интересуют только деньги. Мужчина не верит родным, поэтому, когда похищают его внука и требуют выкуп, миллиардер не торопится его платить.
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