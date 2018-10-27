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Сериал Disney, сюжет которого будут менять зрители
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Сериал Disney, сюжет которого будут менять зрители 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Disney Channel
Disney Channel планирует запустить экспериментальный комедийный сериал "Просто не останавливайся".
Лента расскажет историю двух семейств Беннетт и Блаттов, которые постоянно конфликтуют между собой. Это ситуационная комедия, но необычная: съемки будут проходить в студии с аудиторией, которая сможет влиять на развитие сюжета. После звукового сигнала актеры будут покидать сцену, а зрители с помощью специальных устройств голосовать за то, что должно произойти дальше. При этом события могут развиваться в каком угодно направлении: артистов могут попросить съесть противные сардины и мороженое с кузнечиками или же неожиданно крышу дома может проломить новый персонаж, который затем останется в шоу.
Главные роли в сериале "Просто не останавливайся" исполнят комики Кейлин Хайман, Сьюзи Барретт, Реймон Рид и Тоби Виндхэм. Шоураннерами проекта выступят Адам Смол и Тревор Мур.
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