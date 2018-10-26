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Это поможет лучше понять сериал «Рассказ служанки»
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7 фактов, которые помогут лучше понять сериал «Рассказ служанки» 

Ivi.ru 48 минут назад
Фото: Ivi.ru
В 2017 году лучшим драматическим сериалом сезона был признан «Рассказ служанки». Антиутопия о мире победившего шовинизма: в некотором будущем человечество сталкивается с очень серьезной проблемой — все меньше женщин могут иметь детей. Все страны по-разному пытаются справиться с трудностью, но в США устанавливается особый режим — религиозного фундаментализма. Все фертильные женщины переводятся в разряд служанок, которые будут всю жизнь вынашивать детей для высокопоставленных господ. У женщин в этом обществе нет никаких прав — ни на собственный счет в банке, ни на свободу передвижения, ни на чтение книг, ни на чувства.
Все остальные угнетаются с разной степенью жестокости, но на них сериал не особо обращает внимание. Заметим лишь, что в этом обществе угнетенными оказываются не только женщины, но и, косвенно, мужчины, не принадлежащие к элите, поскольку они лишаются возможности иметь семью в принципе.
Сейчас на ivi можно посмотреть второй сезон сериала, а мы собрали несколько любопытных фактов, о которых в сериале не говорится, но которые помогут дополнить историю.

Книга

Сериал поставлен по книге Маргарет Этвуд, и первый сезон с небольшими отступлениями повторяет сюжет первоисточника. Заканчивается он на том же моменте, что и книга. Так что события второй части — полностью заслуга сценаристов, продолживших идеи автора и попытавшихся ответить на те вопросы, которые в книге остались нераскрытыми.

Афроамериканки

Правители Галаада в сериале подходят к проблемам более прагматично, чем в книге. Так, согласно роману, чернокожие женщины не могли быть служанками. Они или работали на марф, или отправлялись в колонии на тяжелый труд. Чаще второе. Теократический режим Гилеада классифицировал их как «детей Хама», утверждал, что они происходят от сына Ноя Хама и подвержены проклятию, наложенному на того отцом.
Однако в сериале знать Галаада рассудила, что в их обстоятельствах нецелесообразно разбрасываться женщинами, способными рожать, так что среди служанок есть и афроамериканки.

Шоры

Актрисы, игравшие в сериале, рассказывали, что головные уборы, которые носят служанки, похожи на шоры, которые надевают на лошадь. Они мешают периферическому зрению и позволяют видеть только то, что впереди. Увидеть даже друг друга было очень проблематично. Так что играть приходилось, ориентируясь исключительно на голос.

Уотфорды

В романе Фред и Серена Уотфорды, хозяева главной героини, значительно старше, чем в сериале. Они описывались как морщинистые люди с седыми волосами. В сериале супруги моложе и привлекательнее.

Имя

В романе у героини есть только новое имя, данное ей после переворота — Фредова. Оно означает, что служанка принадлежит командующему Фреду. По-английски это пишется как Offred.
В сериале мы знаем, что прежде ее звали Джун Озборн.

Гилеад

Название тоталитарной республики Гилеад отсылает к библейскому Галааду, древней области Израиля, где вели свою деятельность Иоанн Креститель и Иисус Христос. Также это слово используется для обозначения источника исцеляющего бальзама.

Камео

Автор романа Маргарет Этвуд появляется в первой серии первого сезона на пару секунд, чтобы ударить героиню по лицу.
Вообще тема угнетения женщин женщинами очень важна для сериала — обратите внимание, насколько мало значения в нем имеют действия мужских персонажей.
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