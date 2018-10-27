7 главных сериалов ноября, которые нельзя пропустить

Чтобы не потеряться в разнообразии теленовинок, мы подготовили для вас гид по 7 главным сериалам ноября. Берите календарь и скорее отмечайте красным маркером даты выхода, чтобы ничего не пропустить.

Возвращение домой

1 сезон — 2 ноября

Создатель "Мистера Робота" решил взять перерыв перед выходом финального 4-го сезона, чтобы создать новое ТВ-детище (ну и отполировать сценарий своего главного сериала, надеемся).

Кадр из сериала "Возвращение домой"

"Возвращение домой" основан на выдуманном подкасте Хайди ( Джулия Робертс ) когда-то работала в одноименном учреждении, которое помогает солдатам вернуться с фронта и адаптироваться к "гражданке". Несколько лет спустя она ушла, но после того, как Министерство обороны США начало интересоваться ее увольнением, Хайди решила вспомнить о настоящих причинах, заставивших ее уйти. Только это плохо соотносится с той историей, которую она привыкла о себе рассказывать. Этот психологический триллер уже продлили на второй сезон, поэтому нет причин сомневаться в успехе сериала.

Карточный домик

6 сезон — 2 ноября

Новый сезон ждут во многом для того, чтобы раз и навсегда узнать ответ на философский вопрос "Можно ли просто взять и выкинуть Кевина Спейси ?". Судя по всему, можно! Финальные эпизоды политического триллера сместят фокус на Клэр Андервуд, которая становится 47-м президентом США, пока Фрэнк благополучно лежит в могиле. Правда, смерть героя, судя по первым отзывам, не помогла сериалу раскрыться в полной мере. Иронично, всему виной все тот же Кевин Спейси Фрэнк Андервуд, который, даже лежа в гробу, умудрился перетянуть одеяло на себя.

Чужестранка

4 сезон — 4 ноября

Неподготовленный зритель точно запутается в завязке сериала и многочисленных перемещениях героини. Но важно то, что фанаты без ума от этого, а третий сезон, кажется, совершил невозможное он умудрился не просто поднять планку качества, но и угодить большинству фанатов.

Кадр из сериала "Чужестранка"

Новый сезон должен закрепить успех и постараться его приумножить, потому что впереди у "Чужестранки" еще 3 сезона. Эти сезоны как раз должны стать вершиной качества.

Наркос: Мексика

1 сезон — 16 ноября

Оригинальный сериал, как вы помните, рассказывал историю поимки самого Пабло Эскобара, но затянулся на два сезона, чтобы в третьем совсем уйти от темы и расслабиться. Спин-офф как раз должен придать новых сил проекту и раскрыть его потенциал, потому что сериалу еще есть что предложить. Колумбия сменяется Мексикой, а Бойд Холбрук Педро Паскаль Диего Луной и Майклом Пеньей. Одно остается неизменным желание бравых блюстителей закона пересажать всех распространителей героина. В этот раз под их прицел попал известный картель Гвадалахары, и есть подозрение, что картелей Мексики точно хватит на несколько сезонов.

Метод Комински

1 сезон — 16 ноября

Новый сериал от создателя "Теории большого взрыва" мог совсем не внушать доверия, но Алан Аркин Майкл Дуглас в главных ролях заставляют пересмотреть свои взгляды. Заслуженные пенсионеры Голливуда играют горе-дуэт престарелого учителя актерского мастерства Сэнди Комински и его агента Нормана. Размеренная жизнь их не устраивает, поэтому они решают сделать все, чтобы в актерской карьере Комински открылось второе дыхание.

Моя гениальная подруга

1 сезон — 18 ноября

Одна из главных литературных сенсаций 2010-х наконец-то переедет на малый экран. Без пяти минут великий "Неаполитанский квартет" Элены Ферранте получил заказ сразу на 4 сезона от HBO собственно, по восьмисерийному сезону на книгу. Первый расскажет о детстве и юности двух подруг из бедного квартала Неаполя бедной и умной Лену и еще более бедной и еще более умной Лилы. От сериала не стоит ждать откровений: все же первоисточник из-за описаний внутренних переживаний героини кажется совсем неэкранизируемой высотой, но даже качественный сериальный пересказ всех устроит. Есть подозрения, что "Моя гениальная подруга" сможет сместить "Мир Дикого Запада" с пригретого места "преемника 'Игры Престолов'".

Маленькая барабанщица

1 сезон — 19 ноября

Шестисерийная экранизация одноименного шпионского романа от мастера жанра Джона Ле Карре. В центре сюжета молодая актриса, которая на отдыхе в Греции знакомится с привлекательным мужчиной.

Промо-кадр к сериалу "Маленькая барабанщица"