Фото «беременной» Ходченковой взволновало Сеть

Фото «беременной» Светланы Ходченковой взволновало Сеть

Подписчики отметили обеим девушкам беременность невероятно идет. Особенно Светлане, потому что она в реальности еще бездетна. «Обе красивые, но Светлана — просто восторг», «Света и Марина, с годами только хорошеют», «Ходченкова — любовь! Поскорее бы и правда стала мамой», — размечтались они.

Любители сериала выразили артистам отдельные восторги:

«Спасибо огромное вам за «Домашний арест»! Отличное кино получилось! Честное, злободневное, ироничное, трагикомическое…

«Ребята, вы выдали абсолютный шедевр!»,

«Классный фильм! Посмотрели с удовольствием!».