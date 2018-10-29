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Фото «беременной» Ходченковой взволновало Сеть
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Фото «беременной» Светланы Ходченковой взволновало Сеть 

Teleprogramma.pro + ещё 5 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Свежая публикация Марины Александровой в Instagram вызвала в Сети шквал эмоций. Актриса не собиралась никого провоцировать. Она всего лишь проанонсировала продолжение сериала «Домашний арест», опубликовав кадр со съемочной площадки, где она запечатлена вместе с коллегами по цеху — актерами Светланой Ходченковой и Павлом Деревянко. Обе актрисы на фото находятся в образах будущих мам, а Деревянко готов открыть шампанское, видимо, чтобы это отметить. «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят… Было весело» — подписала в шутку свой пост Александрова.
Подписчики отметили обеим девушкам беременность невероятно идет. Особенно Светлане, потому что она в реальности еще бездетна. «Обе красивые, но Светлана — просто восторг», «Света и Марина, с годами только хорошеют», «Ходченкова — любовь! Поскорее бы и правда стала мамой», — размечтались они.
Любители сериала выразили артистам отдельные восторги:
«Спасибо огромное вам за «Домашний арест»! Отличное кино получилось! Честное, злободневное, ироничное, трагикомическое…
«Ребята, вы выдали абсолютный шедевр!»,
«Классный фильм! Посмотрели с удовольствием!».
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