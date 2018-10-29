Бен Стиллер стал режиссером криминального сериала 

Телеканал Showtime представил трейлер нового мини-сериала «Побег из Даннеморы» с Бенисио Дель Торо в главной роли. Режиссером драмы выступил голливудский актер и комик Бен Стиллер. В съемках также приняли участие Патрисия Аркет, Пол Дано и Бонни Хант. Стилистика восьмисерийного шоу вдохновлена культовыми криминальными фильмами 1970-х годов — «Собачьим полднем» Сидни Люмета и «Захватом поезда Пелэм 1-2-3» Джозефа Сарджента.
В основу сюжета положена реальная история, случившаяся в штате Нью-Йорк в 2015 году. Тогда из тюрьмы строгого режима, расположенной в городке Даннемора, сбежали заключенные Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо) и Дэвид Суэт (Пол Дано), осужденные на пожизненные сроки за совершенные убийства. В организации дерзкого побега, как позже установило следствие, им помогла супруга (Патрисия Аркет) одного из сотрудников исправительного учреждения, имевшая романтические отношения с обоими преступниками. На поимку беглецов в следующие несколько недель были брошены все полицейские силы штата.
fancy-journal.com
Премьера первого эпизода «Побега из Даннеморы» состоится 18 ноября 2018 года.