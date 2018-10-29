Бен Стиллер стал режиссером криминального сериала

В основу сюжета положена реальная история, случившаяся в штате Нью-Йорк в 2015 году. Тогда из тюрьмы строгого режима, расположенной в городке Даннемора, сбежали заключенные Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо) и Дэвид Суэт (Пол Дано), осужденные на пожизненные сроки за совершенные убийства. В организации дерзкого побега, как позже установило следствие, им помогла супруга (Патрисия Аркет) одного из сотрудников исправительного учреждения, имевшая романтические отношения с обоими преступниками. На поимку беглецов в следующие несколько недель были брошены все полицейские силы штата.

fancy-journal.com

Премьера первого эпизода «Побега из Даннеморы» состоится 18 ноября 2018 года.