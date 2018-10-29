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Лепс записал саундтрек к новому сериалу
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Лепс записал саундтрек к новому сериалу 

Рамблер 4 часа назад
Григорий Лепс не сидит на месте и продолжает работать над своим репертуаром и тем, как порадовать своих поклонников. Артист записал новую композицию «Недосказанная». Песня прозвучит в сериале "Годунов", став тем самым саундтреком нового проекта, обещавшего стать культовым.
Масштабный отечественный исторический проект планируют выпустить в эфир уже в ближайшем будущем — по последней информации премьера первого сезона ожидается в ноябре.
В Сети появился тизер клипа на песню Григория Лепса, полноценная премьера которого назначена на 31 октября.
Ожидаемая историческая сага порадует зрителя актерским составом: в телепроекте приняли участие Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Владимир Стеклов, Анна Ковальчук и еще многие известные артисты нашего театра и кино.
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