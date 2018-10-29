Лепс записал саундтрек к новому сериалу

Григорий Лепс не сидит на месте и продолжает работать над своим репертуаром и тем, как порадовать своих поклонников. Артист записал новую композицию «Недосказанная». Песня прозвучит в сериале "Годунов", став тем самым саундтреком нового проекта, обещавшего стать культовым.

Масштабный отечественный исторический проект планируют выпустить в эфир уже в ближайшем будущем — по последней информации премьера первого сезона ожидается в ноябре.

В Сети появился тизер клипа на песню Григория Лепса, полноценная премьера которого назначена на 31 октября.