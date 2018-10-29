«Охота на певицу»: как маньяк преследовал Пугачеву

В Питере продолжаются съемки сериала «Охота на певицу», который рассказывает о маньяке, преследовавшем Аллу Пугачеву

В Санкт-Петербурге снимают 16-серийный сериал «Охота на певицу», в основе сценария — реальная история маньяка Анатолия Нагиева (не путать с Дмитрием), преследовавшего Аллу Пугачеву в конце 70-х. В 2019-м Алле Борисовне исполнится 70 лет, «Охоту на певицу» планируют показать как раз к юбилею.

Такому подарку в окружении певицы не особо рады. Директор артистки Елена Чупракова на вопрос teleprogramma.pro о том, советовались ли авторы с Аллой Борисовной и давала ли она разрешение на съемки, сказала: «Нет. Они всегда все сами делают…»

Неудивительно, что в фильме имена героев изменены. Вместо Аллы Пугачевой появилась певица Анна Богачева , а маньяк Нагиев стал Никоновым.

Сражен и очень опасен

Все это на самом деле происходило в конце 70-х. Анатолий Нагиев начал бредить Аллой Пугачевой в колонии, куда попал за изнасилование. В тюрьме 17-летнему Нагиеву, киномеханику по образованию, поручили заведовать радиорубкой, в скудной фонотеке которой была запись альбома Пугачевой.

Нагиев был сражен талантом певицы — он ежедневно слушал ее голос, мысль увидеть Аллу стала навязчивой. Освободившись досрочно, Нагиев отправился в Москву разыскивать артистку: узнал расписание ее дня и гастролей, круг общения, ходил на концерты и однажды в солидной одежде и с цветами проник в гримерку к Пугачевой. Анатолий смог убедить ее в собственной состоятельности, завалил Аллу комплиментами и так преуспел, что певица даже дала ему визитку с домашним адресом. Там он караулил ее неоднократно — однажды Нагиев почти юркнул вслед за ней в лифт, но его спугнула консьержка…

Кто-то скажет: ну обычный навязчивый поклонник, мало ли таких! Увы, Нагиев изнасиловал и убил четырех женщин, в каждой из которых, как преступник позже признавался следователям, он видел знаменитую певицу. После задержания Нагиев смог сбежать, и все же он был задержан и расстрелян в 1981 году.

Анна в роли Аллы

В фильме «Охота на певицу» роль Анны Богачевой досталась пока еще никому не известной актрисе из Санкт-Петербурга Анне Христич . Знакомые пригласили 27-летнюю девушку на пробы, так как нашли внешнее сходство со знаменитой певицей.

Честно говоря, без грима и рыжего парика крашеная блондинка Христич на Примадонну не очень-то похожа. Зато у Анны есть щербинка между передними зубами, такая же была у молодой Пугачевой.

В 1978 году Примадонне было всего 29 лет, и она уже гастролировала по всему Советскому Союзу. Певица была замужем за Александром Стефановичем, а ее концертным директором работал Евгений Болдин , который позже стал мужем звезды.

Роль у Христич ответственная — предстоит играть певицу, которую в этой стране знают все. «Я просматриваю видео и интервью Аллы Борисовны», — рассказывает о подготовке к съемкам Анна Христич.

Сложнейшая роль маньяка досталась 33-летнему актеру Артему Быстрову . Его героя сыграть непросто. Рост Нагиева был всего 158 см, но он отличался ловкостью и физической силой. У Нагиева было две клички — Бешеный и Охотник за Пугачевой. Артем Быстров на фоне своего прототипа высоковат — 182 см, зато портретное сходство актера и Бешеного отмечают многие.

Москву 1978 года снимают на улицах Санкт-Петербурга. Главная звезда на площадке — Александр Устюгов , знаменитый Шилов из «Ментовских войн». Здесь он следователь Ефимченко, который охотится на маньяка. По словам участников съемочного процесса, детали которого продюсеры стараются не разглашать, «линия певицы Богачевой в сериале не главная, но важная, романтическая».

Над картиной работает режиссер Александр Касаткин («Слепое счастье», «Индус» и другие фильмы). Ожидается, что сериал выйдет на телеэкраны в 2019 году.

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