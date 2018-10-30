Названа дата премьеры сериала «Годунов»

Телеканал "Россия 1" покажет премьерную серию исторического сериала "Годунов" с Сергеем Безруковым в главной роли 5 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе канала.

"В основе сериала реальные исторические события, охватывающие период со времен окончания правления Ивана Грозного и до восшествия на русский престол Михаила Федоровича Романова — первого царя из династии Романовых", — сказали в пресс-службе.

"Над всеми нами, конечно, довлеет пушкинский образ Годунова, но мы не Пушкина снимали. И в консультантах у нас были серьезные историки. И мне пришлось прочесть много исторических документов, чтобы попасть в то время. Важно, чтобы в историческом материале современного актера не было видно", — привели в пресс-службе слова Безрукова.

Создатели проекта подчеркнули, что снимали телефильм не по мотивам исторических событий, а попытались "соблюдать историческую правду". Консультантом съемочной группы выступил профессор МГУ , специалист по истории Руси XIII-XVI веков Николай Борисов

Помимо жизни Годунова, сюжет фильма рассказывает о Смутном времени, финалом картины станет восхождение на престол Михаила Романова.