Девять отличных русских сериалов

Русские сериалы уже давно могут никому ничего не доказывать. Они не только конкурентоспособны, но и обладают еще одним несомненным плюсом: рассказывают про нас и нашу ментальность. «Собака.ru» собрала лучшие образцы от драмеди до триллеров и детективов, которые уже вышли или вот-вот стартуют.

«Звоните ДиКаприо!», режиссер Жора Крыжовников

Самый цельный проект автора «Горько!» Жоры Крыжовникова и бенефис Александра Петрова . В киносериале он играет Егора Румянцева — известного актера со звездной болезнью, пытающегося совладать со славой мирской. Неожиданно тот узнает об еще одном своем недуге — и вполне физическом: у него СПИД.

Как и всегда, Крыжовников ловко балансирует между комедией и драмой, аккуратно расставляя зеркала, на которые, как известно, пенять нельзя — остается только смеяться.

Уже идет, ТНТ-Premier

«Бонус», режиссер Валерия Гай Германика

Попытка Валерии Гай Германики зайти на территорию рэпа — с мюзиклом, Антоном Адасинским и Пахомом. Юный хип-хопер по прозвищу Бонус (дебютант Александр Сударев ) отправляется покорять столицу, где влюбляется в дочь бизнесмена. Как положено по драматургии, героя ждут взлеты и падения, конфликты с отцом девушки и столичной рэп-тусовкой.

Уже вышел, ТНТ-Premier

«Обычная женщина», режиссер Борис Хлебников

Один из лучших режиссеров авторского кино в России уже пробовал себя в формате киносериала в остроумной драмеди «Озабоченные» (если не видели, срочно исправляйтесь). Жанр «Обычной женщины» для Бориса Хлебникова кажется, на первый взгляд, непривычным и неорганичным: это соцдрама с элементами триллера и детектива. Но в хитросплетенном сюжете проглядываются и абсолютно «хлебниковские» наблюдения за природой людей: комедийные, тонкие и точные.

Обычная женщина Марина ( Анна Михалкова ) ждет ребенка, растит еще двоих, держит цветочный магазин и бордель. Изменяющий ей муж-врач ( Евгений Гришковец ) и остальная семья о ее настоящем бизнесе, конечно, ничего не знают. Но отлаженная схема попадает под удар, когда одну из проституток Свету ( Аглая Тарасова ) кто-то убивает в гостиничном номере, а Марина решается избавиться от тела, не привлекая полицию.

Идет с 29 октября, «ТВ-3»

«Ворона», режиссер Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий

Идет с 29 октября, НТВ

«Ивановы-Ивановы», 3 сезон, режиссер Андрей Элинсон

Идет с 29 октября, СТС

«Мажор», 3 сезон, режиссер Игорь Твердохлебов

Идет с 29 октября, Первый канал

«Ольга», 3 сезон, режиссер Артем Лемперт, Павел Орешин

Про новый сезон «Ольги» пока известно немногое. К Яне Трояновой присоединится Гоша Куценко (это сделает сериал еще больше похожим на «Страну ОЗ»), а действие впервые будет происходить зимой, обыгрывая всевозможные новогодние ситуации.

С 6 ноября, ТНТ

«Ненастье», режиссер Сергей Урсуляк

Сергей Маковецкий и Александр Горбатов. Режиссер новейшей экранизации «Тихого Дона» Сергей Урсуляк взялся за роман, пожалуй, самого эпичного современника — Алексея Иванова (писатель не раз признавался, что вряд ли смог бы написать рассказ, тяготея к крупным формам). В орбиту его густонаселенной Вселенной, охватывающей временной отрезок от войны в Афганистане до отставки Ельцина, попали Александр Яценко

Декабрь, «Россия»

«Годунов», режиссер Алексей Андрианов, Тимур Алпатов

Масштабная историческая сага размаха «Екатерины» и сплошь со звездным кастом: от Сергея Безрукова в заглавной роли (это ему предстоит увидеть мальчиков кровавых в глазах) до Сергея Маковецкого, Анны Михалковой, Светланы Ходченковой и Виктора Сухорукова и многих других.

Ноябрь-Декабрь, «Россия»