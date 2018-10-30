Девять отличных русских сериалов 

Русские сериалы уже давно могут никому ничего не доказывать. Они не только конкурентоспособны, но и обладают еще одним несомненным плюсом: рассказывают про нас и нашу ментальность. «Собака.ru» собрала лучшие образцы от драмеди до триллеров и детективов, которые уже вышли или вот-вот стартуют.
«Звоните ДиКаприо!», режиссер Жора Крыжовников
Самый цельный проект автора «Горько!» Жоры Крыжовникова и бенефис Александра Петрова. В киносериале он играет Егора Румянцева — известного актера со звездной болезнью, пытающегося совладать со славой мирской. Неожиданно тот узнает об еще одном своем недуге — и вполне физическом: у него СПИД.
А еще у Егора есть брат Лев (Андрей Бурковский) — артист-неудачник, когда-то игравший в театральном вузе все главные роли — его предприимчиво-истеричная жена на восьмом месяце беременности (Юлия Александрова), возлюбленная гример (Юлия Хлынина), пассия-продюсер (Анна Невская) и экс-жена (Анна Хилькевич) с сыном.
Как и всегда, Крыжовников ловко балансирует между комедией и драмой, аккуратно расставляя зеркала, на которые, как известно, пенять нельзя — остается только смеяться.
Уже идет, ТНТ-Premier
«Бонус», режиссер Валерия Гай Германика
Попытка Валерии Гай Германики зайти на территорию рэпа — с мюзиклом, Антоном Адасинским и Пахомом. Юный хип-хопер по прозвищу Бонус (дебютант Александр Сударев) отправляется покорять столицу, где влюбляется в дочь бизнесмена. Как положено по драматургии, героя ждут взлеты и падения, конфликты с отцом девушки и столичной рэп-тусовкой.
Уже вышел, ТНТ-Premier
«Обычная женщина», режиссер Борис Хлебников
Один из лучших режиссеров авторского кино в России уже пробовал себя в формате киносериала в остроумной драмеди «Озабоченные» (если не видели, срочно исправляйтесь). Жанр «Обычной женщины» для Бориса Хлебникова кажется, на первый взгляд, непривычным и неорганичным: это соцдрама с элементами триллера и детектива. Но в хитросплетенном сюжете проглядываются и абсолютно «хлебниковские» наблюдения за природой людей: комедийные, тонкие и точные.
Обычная женщина Марина (Анна Михалкова) ждет ребенка, растит еще двоих, держит цветочный магазин и бордель. Изменяющий ей муж-врач (Евгений Гришковец) и остальная семья о ее настоящем бизнесе, конечно, ничего не знают. Но отлаженная схема попадает под удар, когда одну из проституток Свету (Аглая Тарасова) кто-то убивает в гостиничном номере, а Марина решается избавиться от тела, не привлекая полицию.
Идет с 29 октября, «ТВ-3»
«Ворона», режиссер Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий
В продюсерском проекте Валерия Тодоровского скандинавский детективный нуар в российских реалиях разыгрывают Елизавета Боярская и Анатолий Белый. Следователь по особо важным Анна Воронцова пытается раскрыть убийство известного фотографа. Но работу омрачают личные проблемы.
Идет с 29 октября, НТВ
«Ивановы-Ивановы», 3 сезон, режиссер Андрей Элинсон
Ориентированность на аудиторию всех возрастов телеканала СТС обычно превращает их ситкомы в приглаженные и довольно беззубые, но не в случае «Ивановых», комедии положений о социальном неравенстве с завязкой «их перепутали в роддоме». Сериал по-прежнему вытаскивает сильный актерский ансамбль: Михаил Трухин, Анна Уколова, Сергей Бурунов и главный «хороший мальчик» русского кино Семен Трескунов.
Идет с 29 октября, СТС
«Мажор», 3 сезон, режиссер Игорь Твердохлебов
Продолжение успешного сериала компании «Sreda» Александра Цекало. В новом сезоне Игорь Соколовский (Павел Прилучный) продолжит искать убийцу своих родителей и метаться от Виктории (Карина Разумовская) к Кате (Любовь Аксенова).
Идет с 29 октября, Первый канал
«Ольга», 3 сезон, режиссер Артем Лемперт, Павел Орешин
Про новый сезон «Ольги» пока известно немногое. К Яне Трояновой присоединится Гоша Куценко (это сделает сериал еще больше похожим на «Страну ОЗ»), а действие впервые будет происходить зимой, обыгрывая всевозможные новогодние ситуации.
С 6 ноября, ТНТ
«Ненастье», режиссер Сергей Урсуляк
Режиссер новейшей экранизации «Тихого Дона» Сергей Урсуляк взялся за роман, пожалуй, самого эпичного современника — Алексея Иванова (писатель не раз признавался, что вряд ли смог бы написать рассказ, тяготея к крупным формам). В орбиту его густонаселенной Вселенной, охватывающей временной отрезок от войны в Афганистане до отставки Ельцина, попали Александр Яценко, Сергей Маковецкий и Александр Горбатов.
Декабрь, «Россия»
«Годунов», режиссер Алексей Андрианов, Тимур Алпатов
Масштабная историческая сага размаха «Екатерины» и сплошь со звездным кастом: от Сергея Безрукова в заглавной роли (это ему предстоит увидеть мальчиков кровавых в глазах) до Сергея Маковецкого, Анны Михалковой, Светланы Ходченковой и Виктора Сухорукова и многих других.
Ноябрь-Декабрь, «Россия»