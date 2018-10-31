Ещё
Marvel готовят сериал про Зимнего солдата и Сокола
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
СуперБобровы: Народные мстители
Ромком, Семейный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Marvel готовят сериал про Зимнего солдата и Сокола 

Фильм.Ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
По данным Variety и SlashFilm, Marvel отправили в разработку сериал о приключениях Сокола и Зимнего солдата. К своим ролям вернутся, соответственно, Энтони Маки и Себастьян Стэн. Релиз проекта состоится на грядущем стриминговом сервисе Disney.
Написание сценария студия поручила Малкольму Спеллману ("Империя"), обязанности продюсера возьмёт на себя сам Кевин Файги. Кроме того, Marvel и Disney готовят сериал про Алую Ведьму с участием Элизабет Олсен и Пола Беттани, а также отдельное шоу про Локи в исполнении Тома Хиддлстона.
Все три проекта описываются как "высокобюджетные мини-сериалы", которые получат по 6-8 эпизодов. Запуск цифрового потокового сервиса Disney (где также увидит свет игровой сериал по "Звёздным войнам") ожидается в конце 2019 года.
Фильм.Ру: последние новости
7 главных сериалов ноября, которые нельзя пропустить Вышел трейлер 2 сезона "Удивительной миссис Мэйзел" Сабрина, подвинься: 7 лучших фильмов про ведьм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: мало кто узнает эти фильмы по одному кадру
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
Тест: вспомните фильм по строчке из песни2
Как сложилась жизнь Бориса Клюева1
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
11:27
Антигерои, затмившие положительных персонажей
Фильмы
05:03
Как сложилась жизнь Бориса Клюева
Актеры
03:41
Почему герои мультиков похожи на актёров
Актеры Фильмы
02:56
Как Михаил Светин стал «женихом» Нины Гребешковой
Актеры Фильмы
06:03
Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах
Актеры Фильмы
07:21
Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров
Актеры Сериалы
08:58
Фильмы, которые могут стать киноклассикой
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение