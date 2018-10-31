Marvel готовят сериал про Зимнего солдата и Сокола

По данным Variety и SlashFilm, Marvel отправили в разработку сериал о приключениях Сокола и Зимнего солдата. К своим ролям вернутся, соответственно, Энтони Маки Себастьян Стэн . Релиз проекта состоится на грядущем стриминговом сервисе Disney

Написание сценария студия поручила Малкольму Спеллману ("Империя"), обязанности продюсера возьмёт на себя сам Кевин Файги . Кроме того, Marvel и Disney готовят сериал про Алую Ведьму с участием Элизабет Олсен и Пола Беттани, а также отдельное шоу про Локи в исполнении Тома Хиддлстона

Все три проекта описываются как "высокобюджетные мини-сериалы", которые получат по 6-8 эпизодов. Запуск цифрового потокового сервиса Disney (где также увидит свет игровой сериал по "Звёздным войнам") ожидается в конце 2019 года.