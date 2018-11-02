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Каким получился новый сериал о Сабрине
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Каким получился новый сериал о Сабрине 

Фильм.Ру + ещё 5 48 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"
Мрачное переосмысление ситкома о "Сабрине маленькой ведьме", которое ушло от предшественника не так далеко, как хотело.
Ведьме-полукровке Сабрине Спеллман скоро исполнится шестнадцать лет. На день рождения, который, так уж вышло, выпадает ещё и на Хэллоуин, ей предстоит совершить обряд "тёмного крещения" и вписать своё имя в Книгу Зверя, навсегда подчинившись воле Сатаны. Но Сабрину это не устраивает, да и терять связь с друзьями-людьми, а уж тем более с любимым смертным парнем, она не хочет. Поэтому юная ведьма вступает в долгое и неровное противостояние с Церковью Тьмы, собственной семьёй и убеждениями консервативного сатанинского общества.
"Леденящие душу приключения Сабрины", как и одноимённый комикс, изначально позиционировались как "мрачное" переосмысление истории о маленькой ведьмочке. Авторы заткнули рот говорливому коту Салему (по крайней мере в сериале), добавили тему сатанизма и насилие, понизили яркость и увели цветовую гамму в тёмно-синий всё, чтобы показать: это вам не детские истории о кукольном коте, пытающемся завоевать мир. Здесь всё серьёзно. Всё по-взрослому. Ну или, как говорил один великий казахский журналист, "не очень".
Потому что, пытаясь казаться сериалом раскрепощённым и смелым, новая "Сабрина" остаётся настолько же наивной, как и её ситком-предшественник. Вот только шоу из девяностых хотя бы не скрывало свою глупость за плоскими социальными месседжами и дешёвыми попытками быть "в тренде". Оно хотя бы было честным с собой и зрителем.
"Леденящие душу приключения Сабрины" ведут себя как нелепый подросток, который всеми силами пытается доказать, что он уже взрослый, а вокруг него сплошь идиоты и "моралфаги". Вот только его позиция очень шатка, аргументы глупы, а провокации бесхребетны. На попытки "Сабрины" поиграться с неоднозначными оккультными темами без слёз не взглянешь: весь "сатанизм" её героев заканчивается тем, что они кричат "Слава Сатане!" и коверкают каждый устоявшийся фразеологизм со словами "святой", "бог" и т.д. Какое-нибудь unholy shit, наверное, должно звучать смело и круто, но на деле вызывает лишь то, что наши зарубежные товарищи ловко окрестили "кринжем".
Эта неловкость, боязнь пойти до конца чувствуется и в образах главных героев. Что Сабрина, что её тетушки (особенно Зельда) показываются как персонажи, для которых из-за их сверхъестественного положения важность людской морали не так однозначна. Они спокойно говорят про каннибализм и убийства, но на разговорах всё и кончается. Представляя свой мир как пространство без чётких определений добра и зла, сериал сам же это описание и предаёт, пугаясь любого намёка на неоднозначность. Поэтому, если условно "добрые" герои вдруг кого-то убьют, даже ради исключительно благой цели, то обязательно с возможностью убитого вернуть, ведь негоже положительным персонажам делать плохие вещи.
Из-за этого Сабрина как героиня выглядит ужасно скучной. Проблема вовсе не в актрисе — в Карен Шипке-то как раз чувствуется это внутреннее безумие, готовность вот-вот сорваться с цепи и выдать нечто действительно неординарное. Но сценарий не даёт её героине ни на шаг отойти от программы "за все хорошее против всего плохого", заставляя Сабрину быть не просто "правильной", а раздражающе правильной. Прямо местный кот Леопольд, который даже ведьмам, пытавшимся её несколько раз за сезон убить, раз за разом предлагает жить дружно.
Самое обидное в новой "Сабрине" не то, что это плохой сериал. А то, что это плохой сериал, который мог быть хорошим. Здесь есть неплохой эпизод про путешествие героини по снам, есть мощная драматическая линия её парня, потерявшего в шахте старшего брата. Но всё это единичные моменты, выбивающиеся из общего потока разочарования. На каждого удачного персонажа тут есть отец парня Сабрины клишированное воплощение токсичной маскулинности с угольной шахтой вместо мозгов. А на каждую удачную колкость сто нелепых диалогов, где желание Сатаны забрать душу Сабрины буквально объясняется тем, что Сатана, видите ли, мужик.
Проблема-то даже не в самом посыле: тема ведьм как раз очень подходит историям о женской силе. "Сабрину" подводит реализация свой феминистический посыл она вдалбливает настолько рьяно и навязчиво, что эффект получается обратный. Люди не любят, когда с экранов им читают мораль, и из-за таких вот сериалов гендерные проблемы многие не принимают всерьёз. Из-за них зрители всё чаще видят происки SJW даже там, где авторы говорят абсолютно искренне.
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