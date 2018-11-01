Звезда «Гарри Поттера» сыграет в «Ведьмаке»

Британская актриса Анна Шаффер, сыгравшая в саге о Гарри Поттере роль Ромильды Вейн, получила роль колдуньи в сериале «Ведьмак». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на пресс-релиз Netflix

Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд. Лучшего друга главного героя серии книг Анджея Сапковского сыграет Джоуи Бати из «Падения ордена».

Также стало известно, что Кахира сыграет Имон Фэррен из сериала «На цепи», Стрегобора — Ларс Миккельсен из «Карточного домика», Истредд — Ройс Пирресон из «Убийства моего парня». Роль Лазло досталась Мацей Мусял, Дара — Уилсону Раджу-Пухальте, а Марилкой станет Ребекка Бенсон

Серия книг «Ведьмак», как и сериал, повествует об охотнике на чудовищ Геральте из Равии. Он пытается найти свое место в мире, где люди оказываются страшнее монстров. Судьба сводит его с могущественной колдуньей и принцессой с опасной тайной. Втроем он попытаются выжить в жестоком мире.