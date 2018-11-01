Ещё
Звезда «Гарри Поттера» сыграет в «Ведьмаке»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Звезда «Гарри Поттера» сыграет в «Ведьмаке» 

360tv.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Британская актриса Анна Шаффер, сыгравшая в саге о Гарри Поттере роль Ромильды Вейн, получила роль колдуньи в сериале «Ведьмак». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на пресс-релиз Netflix.
Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд. Лучшего друга главного героя серии книг Анджея Сапковского сыграет Джоуи Бати из «Падения ордена».
Также стало известно, что Кахира сыграет Имон Фэррен из сериала «На цепи», Стрегобора — Ларс Миккельсен из «Карточного домика», Истредд — Ройс Пирресон из «Убийства моего парня». Роль Лазло досталась Мацей Мусял, Дара — Уилсону Раджу-Пухальте, а Марилкой станет Ребекка Бенсон.
Ведьмака Геральта сыграет Генри Кавилл, бывший «Супермен».
Серия книг «Ведьмак», как и сериал, повествует об охотнике на чудовищ Геральте из Равии. Он пытается найти свое место в мире, где люди оказываются страшнее монстров. Судьба сводит его с могущественной колдуньей и принцессой с опасной тайной. Втроем он попытаются выжить в жестоком мире.
360tv.ru: последние новости
Фильм о спасении президента России получит прокатное удостоверение в ближайшие дни На сериале «Железный кулак» поставили крест «Пираты Карибского моря» обойдутся без Джонни Деппа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Советские актеры, пробовавшие покорить Голливуд
Как изменились актеры сериала «Универ»
Тест: вспомните фильм по строчке из песни2
Как изменилась легендарная «Просто Мария»15
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
02:59
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Фильмы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
06:45
Как изменились актеры сериала «Универ»
Актеры Сериалы
06:41
Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром
Актеры Фильмы
02:35
Как Кеосаян заменил машиниста на горящем мосту
Фильмы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
05:04
Зловещие эпизоды, попавшие в прямой эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение