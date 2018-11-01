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Сатанисты пожаловались на сериал о ведьме Сабрине
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Сатанисты пожаловались на сериал о ведьме Сабрине 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"
Компания Netflix выпустила к Хеллоуину новый сериал. Телешоу повествует о приключениях ведьмы, который называется "Леденящие душу приключения Сабрины".
Люсьен Гривз, глава религиозной организации "Сатанинский Храм", подал жалобу на создателей сериала.
Поводом для обращения в суд стала линия сюжета, в ходе которой Сабрина посещает Академию невидимых искусств. Крупным планом несколько раз показывается статуя Бафомета. Люсьен Гривз считает, что Netflix и студии Warner Bros. незаконно присвоили статую, которая якобы защищается авторским правом.
Адвокат истца заявил, что эта статуя ассоциируется исключительно с Сатанинским храмом и поэтому Люсьен Гривз настаивает на том, чтобы создатели вырезали изображение статуи из кадра и не использовали ее в сериале.
Пока что жалобы главы религиозной организации остаются без ответа.
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