Сатанисты пожаловались на сериал о ведьме Сабрине

Компания Netflix выпустила к Хеллоуину новый сериал. Телешоу повествует о приключениях ведьмы, который называется "Леденящие душу приключения Сабрины".

Люсьен Гривз, глава религиозной организации "Сатанинский Храм", подал жалобу на создателей сериала.

Поводом для обращения в суд стала линия сюжета, в ходе которой Сабрина посещает Академию невидимых искусств. Крупным планом несколько раз показывается статуя Бафомета. Люсьен Гривз считает, что Netflix и студии Warner Bros. незаконно присвоили статую, которая якобы защищается авторским правом.

Адвокат истца заявил, что эта статуя ассоциируется исключительно с Сатанинским храмом и поэтому Люсьен Гривз настаивает на том, чтобы создатели вырезали изображение статуи из кадра и не использовали ее в сериале.

Пока что жалобы главы религиозной организации остаются без ответа.