Стоит ли смотреть сериал «Обычная женщина»?

Интригующая история о двойной жизни простой московской матери семейства, разыгранная в понятных зрителю декорациях, но приоткрывающая завесу самых страшных тайн.

Жизнь "обычной женщины" Марины со стороны может показаться близкой к идеалу: сама она руководит успешным цветочным бизнесом, поддерживающий ее во всем муж имеет престижную хирургическую практику, две дочери преуспевают в учебе, а на подходе уже и третий ребенок. Но внешний лоск лишь одна ипостась Марины. За пределами дома и работы эта женщина известна узкому кругу клиентов как весьма жесткая владелица нелегального элитного борделя. Торговля молодыми девушками не только приносит женщине внушительный доход, покрывающий все издержки легального бизнеса, но и влечет массу проблем, которые Марине приходится решать самостоятельно. И если с большей частью их сутенерша справляется весьма успешно, то гибель одной из ее подопечных девочек может раскрыть "маленький секрет" матери счастливого и ничего не подозревающего семейства.

Этой осенью отечественное телевидение не устает удивлять качественными сериальными новинками не успели зрители вдоволь насмотреться на жертву "Домашнего ареста", как ему на смену пришел "Звоните ДиКаприо!". С новыми сезонами вернулись майор Черкасов в "Операции 'Сатана'" и бывший "Мажор" Игорь Соколовский , а впереди зрителей ждет по-скандинавски холодное "Мертвое озеро" и пронизывающий до костей "Инкубатор".

Однако даже на этом фоне новая режиссерская работа Бориса Хлебникова "Обычная женщина" стоит особняком это настоящее "большое кино" на малом экране, проект, обладающий всеми теми качествами, за которые мы любим добротные зарубежные сериалы: мощный, интригующий, глубокий и непредсказуемый.

Кадр из сериала "Обычная женщина"

Лишь на первый взгляд может показаться, что автор "Аритмии" и "Долгой счастливой жизни" взялся "перепеть известный мотивчик". Да, в "Обычной женщине" можно уловить определенное сходство с "Во все тяжкие" или "Хорошими девочками", но ощущается оно лишь на самых первых порах и исключительно на уровне атмосферы. В остальном это совершенно особое произведение с оригинальной сюжетной архитектурой, самобытными персонажами, а главное при всей универсальности сценарной конструкции очень российское и очень женское. По сути, это сериал о той самой женщине, что "коня на скаку" и "в горящую избу". Пусть подвиги главная героиня совершает весьма сомнительные только смекалка, воспитанная Отечеством, и настоящий русский дух помогают Марине и ее близким справляться с навалившимися проблемами.

А проблем предостаточно. Хоть название и отсылает нас к тайной жизни Марины, ее семья вся состоит из секретов: у мужа интрижка на стороне, старшая дочь ввязывается в сомнительные авантюры, а младшая растет социопатом и мизантропом. В этих мелких и крупных житейских неурядицах зло, творимое Мариной (а то, что делает персонаж Михалковой , безусловное зло), может показаться не таким страшным. По сути, Марине даже не приходится притворяться хорошей или плохой, в ней спокойно живут две личности, а организация праздника дочери легко совмещается с сокрытием трупа и торговлей "рабынями". И именно здесь Хлебников демонстрирует свой главный талант умение демонстрировать сочетание несочетаемого, духовное и душевное перерождение и пресловутую "обыденность зла".

При том что многие сюжетные повороты нарочито выпячивают вымышленность демонстрируемых ситуаций (муж главной героини шантажирован любовницей самым банальным способом, а дочь на ровном месте теряет чужой транспорт), "Обычная женщина" наполнена простыми бытовыми деталями, которые делают героев очень живыми, понятными и даже близкими.

Блистательный треугольник муж, жена и свекровь заставляет улыбнуться, столкновение Марины с ошибками в заказе праздничного торта знакомая многим житейская проблема, а уж попытки уместить в сутки 25, а то и все 30 часов наверняка предпринимались каждым из нас. Как и во многих предыдущих своих работах, Хлебников создает вполне реалистичный экранный мир, которому несложно сопереживать.

А в комфортной среде и актерам живется вольготно. Анна Михалкова вполне ощутимо наслаждается предложенным образом, ведь ее героине предоставлена широчайшая гамма чувств, а предпринимаемые ею действия эхом отзываются на каждом, кто находится рядом в кадре. Внушительная роль досталась наконец Евгению Гришковцу, которого мы привыкли видеть на втором плане и в эпизодах. Вряд ли можно представить себе более "домашнего" супруга, который при этом хранит собственные темные тайны. Александра Бортич уже не нуждается в каких-то словах поддержки, она давно выросла в настоящую звезду, а каждая сцена с участием Татьяны Догилевой придает сериалу дополнительный позитивный заряд, хотя играет актриса крайне неприятную особу.

Сумма подобранных компонентов интригующий сюжет, реалистичность, мягкость повествования, глубина поднятых вопросов и актерские таланты дает мощный кумулятивный эффект, "Обычная женщина" с простотой и непосредственностью затягивает зрителя в ловушку. Отказаться от просмотра последующих серий после знакомства с пилотом решительно нельзя. И это еще одна черта, успешно подхваченная нашими авторами у заокеанских шоураннеров, на нашем ТВ научились делать проекты, действующие по самым современным канонам. Как Марина оказывается совсем не той, кем кажется, "Обычная женщина" не так уж и обычна, это подлинное многосерийное кино, исполненное самым современным способом, которым могут гордиться авторы. И это большой подарок для зрителя, подарок с секретом.