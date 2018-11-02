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Стильные сериалы для ноябрьских праздников
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Стильные сериалы для ноябрьских праздников 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Ривьера"
Впереди целых три дня осенних праздников! Если вы еще не придумали, чем заняться в эти выходные, то самое время посмотреть сериалы, которые увлекут не только интересным сюжетом, но и своей визуальной составляющей.

По следам Кристосфера Нолана: «Грезы» от NBС

Детективный сериал «Грезы» от студии NBC с элементами научной фантастики в этом году стал одним из самых интересных проектов. За основу сюжета создатели сериала взяли идею Кристофера Нолана о мире осознанных сновидений, которую он воплотил в фильме «Начало».
По сюжету главную героиню Мару Кинт (Сара Шахи), бывшего детектива и эксперта по ведению переговоров, привлекают к уникальному проекту виртуальной реальности. В виртуальном мире нет ограничений, не работают законы физики и можно воплотить любые мечты. В определенный момент создатели теряют контроль над участниками. Оказавшись в мире грез, не все смогли вернуться в реальную жизнь.
Маре предстоит проникнуть в сознание «потерявшихся» людей и убедить их вернуться в настоящий мир. Именно здесь пригодится ее опыт ведения переговоров и освобождения заложников. На протяжении всех 10 серий зрителей ждут захватывающие сцены и потрясающие визуальные эффекты.

«Ривьера» с великолепной Джулией Стайлз

Сказочные виды Французской Ривьеры, шикарные яхты, дорогие дома и любимый мужчина с миллиардами в карманах… все это атрибуты жизни главной героини Джорджины (Джулия Стайлз). Однако в один день ее жизнь переворачивается с ног на голову. Муж Джорджианы, греческий бизнесмен-миллиардер Константин Клиос, погибает в результате взрыва на яхте своего друга русского олигарха.
Полиция утверждает, что это несчастный случай, но Джорджина берёт расследование в свои руки — и быстро выясняет, что жизнь, которую вёл её муж, была окружена насилием и ложью. Теперь героине предстоит столкнуться с обратной стороной медали красивой жизни.
Убийства, преступные группировки, большие деньги, искусство и опасные игры — это только вершина айсберга. В ходе собственного расследования Джорджиана узнает, что ее муж совсем не тот, кем ей казался все это время.
Британский триллер «Ривьера» позволит насладиться не только запутанной детективной историей и отличной игрой актеров, но доставит настоящее эстетическое удовольствие.

Мини-сериал «И никого не стало»

Если вы любите творчество Агаты Кристи, то вам непременно надо посмотреть британский мини-сериал «И никого не стало», который снят по мотивам романа «Десять негритят». Август 1939 года. Восемь незнакомцев прибывают по приглашению четы Оним в великолепный замок на удалённом острове у побережья Девона (Англия).
Однако самих хозяев на острове нет, а всех гостей встречает семейная пара из прислуги. Постепенно выясняется, что никто из приглашенных не знаком с владельцами поместья. Там, во время ужина за большим столом звучит граммофонную запись, на которой записаны обвинения в вероломных убийствах в адрес всех присутствующих.
Таинственный голос обещает всем соответствующее их преступлениям наказание… С этого момента гости умирают один за другим. Главный вопрос очевиден. Для всех, кто любит атмосферные детективы, которые держат в напряжении до конца, рекомендуется к просмотру!
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