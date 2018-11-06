Исторические сериалы, которые не уступают «Игре престолов»

История давно стала источником вдохновения для современного телевидения. Интриги, казни, войны, борьба за власть и неоднозначные характеры тех, кто вершил историю — что может быть лучше для многосерийной костюмной драмы?

Конечно, противоречивые и сложные исторические процессы в сериальной обработке трактуются упрощенно, но с другой стороны, история не математика, а взгляды на одни и те же события у историков могут быть полярными. В нашей фотогалерее — самые интересные исторические сериалы.

Спойлер: "Игры престолов" в списке нет, так как сериал рассказывает о вымышленных событиях и странах.

"Викинги" — канадско-ирландский сериал Майкла Херста для телеканала History. История легендарного конунга Рагнара Лодброка, известного взятием Парижа, его брата, жен, сыновей, друзей и врагов. Батальные сцен отличаются суровой жизненностью, игра актеров — скупой выразительностью. Темные века, темные нравы.

"Тюдоры" — более раннее творение Майкла Хёрста. Бурная личная жизнь английского короля Генриха VIII не раз была экранизирована, но все равно вызывает интерес публики. Протестанты и католики показаны равно ограниченными фанатиками, откровенные сцены и кровавые казни прилагаются. Игра отдельных актеров достигает иногда шекспировских глубин.

"Борджиа" — телесериал, созданный Нилом Джорданом для телеканала Showtime. Скандальное семейство Папы Римского Александра VI, известное как преступлениями, так и нестандартными любовными отношениями, также не раз привлекало внимание кинематографистов. Главным козырем был Джереми Айронс , но это не помогло: после 3 сезонов сериал закрыли. Однако посмотреть его однозначно стоит.

"Пустая корона" — экранизация исторических пьес Шекспира. Лучшие британские актеры, включая Бенедикта Камбербэтча , разыгрывают вечные истории великого драматурга.

"Столпы Земли" — мини-сериал по одноимённой книге Кена Фоллетта . Семейство каменщика Тома-строителя, бывшая послушница, а ныне знахарка, а также дети благородного графа Ширинга вовлечены в кровавое противостояние императрицы Матильды и Стефана Блуасского, известное в истории Англии как Гражданская война. Сериал интересен участием в нем ныне знаменитого актера Эдди Редмэйна

"Бесконечный мир" — экранизация еще одного романа Кена Фоллетта. Главным героям предстоит выживать на фоне недавней войны между Эдуардом II и Эдуардом III, начала Столетней войны и эпидемии чумы. Параллельно раскрывается история таинственного рыцаря, который находит приют в местном монастыре. Сериал интересен участием Синтии Никсон , звезды "Секса в большом городе".

"Белая королева" — экранизация романов Филиппы Грегори . История Елизаветы Вудвилл, сумевшей выйти замуж за короля Эдуарда IV на фоне безжалостной войны Алой и Белой розы. Паралллельно раскрывается судьба самого короля, его братьев, их жен, и Маргарет Бофорт, Алой королевы, сумевшей в конце концов возвести на трон своего сына Генриха VII.

"Последнее королевство" — экранизация "Саксонских хроник" Бернарда Корнуэлла. Еще один взгляд на историю вторжения викингов в Англию. Главный герой, Утред, "свой среди чужих" —осиротевший сын англосаксонского тэна, похищенный викингами и воспитанный ими. В противостоянии между англосаксами и викингами он должен сделать свой выбор.

"Великолепный век" — турецкий сериал, рассказывающий историю самого великого османского государя Сулеймана Великолепного и его возлюбленной-славянки, которая сумела стать его законной женой и по сути тайно управлять огромной империей. Несмотря на мелодраматичность некоторых сцен, в сериале есть все — предательства, интриги, казни, сражения. И, конечно, любовь.