Сколько стоит самый дорогой сериал «Годунов»

По сообщениям одного из Telegram-каналов, каждая серия исторической драмы «Годунов», из восьми отснятых, обошлась создателям в 45 млн рублей. News.ru дозвонились до продюсера телефильма Марии Ушаковой , чтобы узнать, так ли это.

«Проект действительно дорогой и, на мой взгляд, самый масштабный на канале, но каждая серия стоила существенно меньше названной вами суммы. Не могу говорить о конкретных цифрах, но, повторюсь, существенно меньше», — подчеркнула продюсер.

Декорации и убранство обошлись недёшево. Масштабные декорации центра Москвы образца XVI века выстроили на территории комплекса «Главкино». Натурные съемки проходили в Суздале, Риге и Архангельской области.

Особая статья расходов любого исторического проекта — костюмы и реквизит. Ткани для многочисленных боярских одеяний закупали в Турции, натуральный речной жемчуг для отделки — в Китае. Часть мебели — резные столы, лавки, сундуки — везли из Индии.

«Купить все перечисленное в Турции, Индии и Китае дешевле, чем в Москве! — рассказала News.ru продюсер Мария Ушакова. — Ткани нам нужны были очень качественные, дорогие — отправили художников в Турцию за ними. Всего сшили порядка тысячи костюмов — на всё про всё ушло больше 10 млн рублей. Одно платье героини Ходченковой могло стоит 100 тыс. рублей, зависело от отделки. Парики, бороды из натуральных волос — это всегда дорого. В зависимости от длины волос парик обходится в пределах 30−70 тысячи рублей. Кстати, Андрей Мерзликин после съемок очень просил подарить ему парик его героя Василия Шуйского — в фильме он у нас блондин».

Весь приобретённый для съёмок реквизит, мебель, сшитые костюмы стали собственностью производящей кинокомпании, а значит будут использоваться в дальнейшем. Собственно, это уже произошло: канал снял продолжение о дочери Бориса Годунова Ксении. Проект под рабочим названием «Ксения» выйдет в будущем году.

Что касается отзывов на первые серии телефильма, то мнения традиционно разошлись. В аккаунте Сергея Безрукова сплошь восторженные комментарии, на форумах обсуждают исторические ляпы и отсутствие «духа времени». Что типично для любого исторического проекта.