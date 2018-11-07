Сколько стоит самый дорогой сериал «Годунов» 

По сообщениям одного из Telegram-каналов, каждая серия исторической драмы «Годунов», из восьми отснятых, обошлась создателям в 45 млн рублей. News.ru дозвонились до продюсера телефильма Марии Ушаковой, чтобы узнать, так ли это.
«Проект действительно дорогой и, на мой взгляд, самый масштабный на канале, но каждая серия стоила существенно меньше названной вами суммы. Не могу говорить о конкретных цифрах, но, повторюсь, существенно меньше», — подчеркнула продюсер.
Работа над проектом, в котором снялись Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Виктор Сухоруков, Ирина Пегова и многие другие звёзды, заняла два года. От начала работы над сценарием до заключительного монтажно-тонировочного периода. Безусловно, часть бюджета ушла на гонорары медийным актёрам.
Декорации и убранство обошлись недёшево. Масштабные декорации центра Москвы образца XVI века выстроили на территории комплекса «Главкино». Натурные съемки проходили в Суздале, Риге и Архангельской области.
Особая статья расходов любого исторического проекта — костюмы и реквизит. Ткани для многочисленных боярских одеяний закупали в Турции, натуральный речной жемчуг для отделки — в Китае. Часть мебели — резные столы, лавки, сундуки — везли из Индии.
«Купить все перечисленное в Турции, Индии и Китае дешевле, чем в Москве! — рассказала News.ru продюсер Мария Ушакова. — Ткани нам нужны были очень качественные, дорогие — отправили художников в Турцию за ними. Всего сшили порядка тысячи костюмов — на всё про всё ушло больше 10 млн рублей. Одно платье героини Ходченковой могло стоит 100 тыс. рублей, зависело от отделки. Парики, бороды из натуральных волос — это всегда дорого. В зависимости от длины волос парик обходится в пределах 30−70 тысячи рублей. Кстати, Андрей Мерзликин после съемок очень просил подарить ему парик его героя Василия Шуйского — в фильме он у нас блондин».
Весь приобретённый для съёмок реквизит, мебель, сшитые костюмы стали собственностью производящей кинокомпании, а значит будут использоваться в дальнейшем. Собственно, это уже произошло: канал снял продолжение о дочери Бориса Годунова Ксении. Проект под рабочим названием «Ксения» выйдет в будущем году.
Что касается отзывов на первые серии телефильма, то мнения традиционно разошлись. В аккаунте Сергея Безрукова сплошь восторженные комментарии, на форумах обсуждают исторические ляпы и отсутствие «духа времени». Что типично для любого исторического проекта.