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Сколько стоит финальный сезон «Игры престолов»
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Сколько стоит финальный сезон «Игры престолов» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Стало известно, во сколько обошлись съемки каждой серии восьмого сезона саги. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс рассказали подробности, волнующие всех фанатов. Съемки финального сезона проходили в атмосфере повышенной секретности, актерам даже запрещали снимать свои ноги для Instegram, а вокруг съемочной площадки были расставлены специальные ружья, чтобы отстреливать дроны. Кроме того, ни один из актеров не получил полный сценарий, за исключением эпизодов, в которых они были задействованы.
Также была названа примерная стоимость каждой серии финального сезона "Игры престолов" — не менее 15 миллионов долларов. В предыдущем сезоне на производство одной серии уходило примерно 10 миллионов долларов.
Создатели сериала обещают самую масштабную битву в истории телевидения, 55 дней длились съемки только на природе и еще несколько недель в павильоне.
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