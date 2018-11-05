Сколько стоит финальный сезон «Игры престолов»

Стало известно, во сколько обошлись съемки каждой серии восьмого сезона саги. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф Дэн Уайсс рассказали подробности, волнующие всех фанатов. Съемки финального сезона проходили в атмосфере повышенной секретности, актерам даже запрещали снимать свои ноги для Instegram, а вокруг съемочной площадки были расставлены специальные ружья, чтобы отстреливать дроны. Кроме того, ни один из актеров не получил полный сценарий, за исключением эпизодов, в которых они были задействованы.

Также была названа примерная стоимость каждой серии финального сезона "Игры престолов" — не менее 15 миллионов долларов. В предыдущем сезоне на производство одной серии уходило примерно 10 миллионов долларов.

Создатели сериала обещают самую масштабную битву в истории телевидения, 55 дней длились съемки только на природе и еще несколько недель в павильоне.