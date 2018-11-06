5 новых сериалов, которые скрасят осень

Драма о первом путешествии на Марс, зловещий ремейк сериала «Сабрина — маленькая ведьма», новая режиссерская работа Бена Стиллера и другие теленовинки — в специальной подборке BeautyHack. Не забудьте подготовить большую чашку чая и теплый плед!

«Маньяк»

Окунуться в атмосферу безумия этой осенью предлагает Netflix — новый сериал от Кэри Фукунаги, автора «Настоящего детектива», стартовал еще в конце сентября и ограничился одним сезоном. По сюжету, два незнакомца обращаются к психотерапевту — каждый со своей проблемой.

Оуэн Милгрим (его сыграл постройневший и похорошевший Джона Хилл) страдает от шизофрении, а Энни Лендсберг ( Эмма Стоун ) переживает из-за испорченных отношений с мамой и сестрой. Лечит их доктор Мантлрэй ( Джастин Теру ) — но не стандартными методами. На пациентах тестируют новый препарат от депрессии, а о его побочных эффектах им только предстоит узнать.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Найти десять отличий между знакомым всем ситкомом «Сабрина — маленькая ведьма» и зловещим ремейком не составит труда. Пожалуй, совпадение только одно: уж очень Кирнан Шипке напоминает Мелиссу Джоан Харт

Смешных говорящих котов и добрых тетушек можно не ждать — в готической новинке от Netflix Сабрина противостоит Властелину Тьмы и ведьминскому клану, а дела проворачиваются настолько темные, что настоящий сатанинский храм уже подал иск в суд на создателей сериала. Узнать, похожи ли вы на Сабрину, можно здесь.

«Романовы»

Ничего общего с сериалом, снятым для Первого канала, — антология от автора «Безумцев», конечно, посвящена династии Романовых, но рассказывает больше об их потомках (некоторые из них только считают себя таковыми).

Сериал будет состоять из восьми, не связанных друг с другом серий. Причем сам Мэттью Уайнер, создатель «Романовых» признается: «Рассказывать простые истории — не мой случай». Вот и в сериале все очень непросто: посмотрите, если хотите узнать, каково живется современным «царевичам» и «царевнам».

«Побег из тюрьмы Даннемора»

Пол Дано. Мини-сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» (в другом переводе — «Бежать отсюда») — очередная работа Бена Стиллера, как режиссера. В основе сюжета — двое заключенных, осужденных за убийство. Их сыграли небезызвестные Бенисио Дель Торо

Как вы уже поняли из названия, герои сбегают из тюрьмы, — а помогает им в этом надзирательница в исполнении Патрисии Аркетт . Тем, кто любит детективные драмы и сериалы, основанные на реальных событиях, — смотреть обязательно.

«Первые»

Автор нашумевшего проекта «Карточный домик» запустил новый сериал — про колонизацию Марса. Тема, казалось бы, избитая, но переживания героев, которым предстоит оставить свою семью ради великого дела, трогают за душу — к тому же, выхода сериала точно ждали все любители космоса (и они наверняка уже прошли наш специальный астрологический тест).