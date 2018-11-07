10 самых ожидаемых сериалов 2019 года

На дворе ноябрь, вот-вот мы будем лепить снеговиков, и редакция решила начать знакомить вас с самыми ожидаемыми премьерами грядущего года.

Академия «Амбрелла»

Дата премьеры: 15 февраля

Жанр: фэнтези, боевик

Экранизация комикса бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. По сюжету бывшие члены академии «Амбрелла» собираются вместе, чтобы почтить память недавно почившего основателя организации сэра Реджинальда Харгривза. Харгривз собирал учеников по всему свету еще с пеленок и готовил их к спасению Земли от неминуемой угрозы. Похоже, что смерть «отца „Амбреллы“» — первый признак грядущей опасности.

ivi.ru

Интересный факт: В 2008 году комикс получил премию Айснера «за Лучшую оконченную/ограниченную серию».

Благие знамения

Жанр: фэнтези, комедия

Экранизация известного произведения фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана . Демону Кроули поручают доставить Антихриста на Землю, а точнее — заменить им обычного новорожденного. Предвосхищая никому не нужный апокалипсис, Кроули договаривается с ангелом Азирафелем воспитать сына Дьявола добрым и непорочным ребенком.

Интересный факт: «Благие намерения» — первый роман в карьере Нила Геймана.

Ведьмак

Жанр: фэнтези, драма, приключения

И снова экранизация, на этот раз — популярного цикла фэнтези-романов Анджея Сапковского о приключениях ведьмака и охотника на монстров Геральта. Герою суждено спасти представительницу разрушенного королевства, наследницу престола по имени Цири. Потомок девушки решит судьбу мира, и многие недоброжелатели хотят навредить или заточить княжну для собственной выгоды. Геральт готов на все, чтобы спасти Цири.

Карнивал Роу

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер

ivi.ru

В городе Бюрг, поразительно похожем на викторианский Лондон, сосуществуют люди и беженцы из фантастических миров. Местные жители совсем не рады мигрантам, и и без того хрупкий мир между двумя народами вот-вот разрушится из-за череды мистических убийств. Сюжет сконцентрирован на двух жителях города — бежавшей фее Виньетт и детективе Райкрофт, чью девушку убил вампир.

Мандалорец

Жанр: фантастика, фэнтези

Очередной проект Disney , расширяющий вселенную «Звездных войн». Действие сериала происходит между событиями «Возвращения Джедая» и «Пробуждения силы» и рассказывает о жизни мандалорца-наемника, живущего на самом краю далекой галактики, где не действует закон Новой Республики.

Сквозь снег

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Вторая попытка экранизировать французский комикс «Le Transperceneige» после полнометражки Пона Джуна-хо. Спасшиеся перед ядерной зимой земляне вынуждены выживать в поезде, беспрерывно мчащемся по окружности планеты. В передних вагонах среди роскоши и изобилия располагается знать, в последних вагонах — бедняки, обеспечивающие бесперебойную работу поезда. Однажды «последние вагоны» решают тоже вкусить плодов изобильной жизни «передних».

Страна Лавкрафт

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер

В ролях: Элизабет Дебики, Онжаню Эллис, Джонатан Мэйджерс, Вунми Моссаку, Джерни Смоллетт, Кортни Б. Вэнс , Майкл Кеннет Уильямс

Очередная, но не последняя в списке, экранизация одноименного фантастического романа Мэтта Раффа. 1954 год, Чикаго. Молодой ветеран корейской войны Аттикус Блэк отправляется на поиски своего пропавшего отца. В поисках ему помогают дядя Джордж и подруга детства Летишиа. Во время путешествия троица сталкивается с ужасами расовой сегрегации и жуткими монстрами, будто сошедших со страниц произведений Говарда Лавкрафта.

Сумеречная зона

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив

Джордан Пил, снискавший успех с хоррором «Прочь», взялся за ремейк классической многосерийной антологии «Сумеречная зона». Смесь мистики, фэнтези, фантастики и ужасов под руководством комика. Мы в предвкушении!

Хранители

Жанр: фантастика, боевик, драма, детектив

ivi.ru

Вновь комиксы. Возможно, кто-то из вас уже знаком с одноименной экранизацией 2009 года. Альтернативная Америка прошлого. Разгар «холодной войны», от ядерной катастрофы американцев отделяют лишь несколько минут на Часах судного дня. Правительство не в силах сдержать беспорядки, которые устраивают горожане, и только самопровозглашенные супергерои в масках сохраняют на улицах мир. Неожиданно один за другим герои начинают погибать.

Что мы делаем в тени

Жанр: комедия

Сериальная вариация уморительной одноименной черной комедии «Реальные упыри» о жизни древних вампиров, вынужденных выживать в современных реалиях. У руля проекта неизменный Тайка Вайтити.