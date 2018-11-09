Disney снимет сериал-приквел к «Звездным войнам» 

Показывать его студия намерена в собственном сервисе потокового видео Disney+, о создании которого руководство компании объявило еще в прошлом году.
Сериал станет приквелом к фильму 2016 года «Изгой — один. Звездные войны. Истории» и расскажет историю персонажа, образ которого воплотил на экране мексиканский актер Диего Луна. Он же, по сообщению главы компании Disney Роберта Айгера, исполнит в многосерийной картине главную роль.
Актер выразил уверенность, что выбранный формат поможет более точно передать характер героя, познакомиться с ним поближе.
К началу съемок Disney намерены приступить уже в 2019 году, сообщает Reuters. Название сериала и дата его премьеры еще не определены.
Также Роберт Айгер заявил, что в планах компании создать сериал, главным героем которого станет один из персонажей комиксов Marvel, Локи. Напомним, что на экране его образ примерил на себя британский актер Том Хиддлстон.