Самый сексуальный сериал осени. Тебе точно будет неловко!

В центре сюжета отношения нескольких пар (и все, конечно, хотят быть счастливыми). Сексуальная жизнь у героев разная: усталая, радостная, темпераментная, беспорядочная. Ты увидишь те ситуации, о которых обычно не говорят посторонним.

Первый сезон — 10 пятиминутных серий, каждая из которых состоит из 4 новелл. А пока предлагаем посмотреть трейлер!