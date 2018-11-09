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Самый сексуальный сериал осени
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Самый сексуальный сериал осени. Тебе точно будет неловко! 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
12 ноября на YouTube стартует новый российский веб-сериал «В постели» — откровенная комедия о любви, сексе и человеческих отношениях. В главных ролях Нино Нинедзе, Денис Шведов, Дарья Белоусова, Кирилл Каганович и другие.
В центре сюжета отношения нескольких пар (и все, конечно, хотят быть счастливыми). Сексуальная жизнь у героев разная: усталая, радостная, темпераментная, беспорядочная. Ты увидишь те ситуации, о которых обычно не говорят посторонним.
Первый сезон — 10 пятиминутных серий, каждая из которых состоит из 4 новелл. А пока предлагаем посмотреть трейлер!
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