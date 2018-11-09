Екатеринбург попал в «Американскую историю ужасов»

Екатеринбург засветился в телесериале «Американская история ужасов»

Екатеринбург упомянули в девятой серии восьмого сезона телесериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Действие разворачивается в знаменитом доме Ипатьева. Именно там расстреляли последнего императора, его семью и прислугу. Согласно сюжету, ведьмы (героини телесериала) пытаются спасти близких Николая II

По неизвестным причинам режиссеры кинопроизведения перенесли столицу Среднего Урала в Сибирь. На экране загорается надпись: «Сибирь. Июль, 1918». Однако после император беседует с дочерью. Во время разговора он упоминает свое местоположение — Екатеринбург.