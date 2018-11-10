Что посмотреть: лучшие сериалы Испании 

Испанские сериалы позволят вам с головой погрузиться в мир горячих страстей, роковой любви, великолепных пейзажей и кипящих эмоций. Испанские сериалы, на которые стоит потратить время.
"Телефонистки"
В 1928 году в Мадриде открывается современная телекоммуникационная компания. В центре сюжета — история четырех молодых женщин, которые недавно приехали в столицу и устроились на работу в компанию. В 2018 году стартует третий сезон.
"Приключения капитана Алатристе"
Экранизация исторических романов Артуро Переса-Реверте.
Кадр из сериала "Приключения капитана Алатристе"
Ветеран Тридцатилетней войны Диего Алатристе вернулся в Испанию и получил заказ на убийство двух иностранцев, которыми оказываются путешествующие инкогнито принц Уэльский и герцог Бекингем.
"Бумажный дом"
Герои решают ограбить Королевский монетный двор. В центре сюжета — напряженные отношения грабителей и заложников учреждения.
"Изабелла"
Сериал посвящен самой знаменитой испанской королеве Изабелле Кастильской. Три сезона рассказывают о бурной жизни испанской инфанты, которой суждено объединить Испанию вместе со своим мужем Фердинандом Арагонским, изгнать мавров, и поддержать Колумба в его стремлении открыть Индию.
"Гранд-отель"
В 1905 году Хулио Ольмедо под видом официанта отеля расследует исчезновение своей сестры.
Кадр из сериала "Гранд-отель"
В ходе расследования он влюбляется в дочь хозяйки отеля, которая помолвлена с другим. В это время происходит серия таинственных убийств. Героям предстоит разобраться с загадками.
"Галерея Вельвет"
Сериал рассказывает о закулисье самого модного магазина одежды "Галерея Вельвет" в далеком 1958 году. Главная героиня Анна устраивается туда на работу и влюбляется в наследника модной империи.