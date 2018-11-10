Ещё
Что посмотреть: лучшие сериалы Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Что посмотреть: лучшие сериалы Испании 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом"
Испанские сериалы позволят вам с головой погрузиться в мир горячих страстей, роковой любви, великолепных пейзажей и кипящих эмоций. Испанские сериалы, на которые стоит потратить время.

"Телефонистки"

В 1928 году в Мадриде открывается современная телекоммуникационная компания. В центре сюжета — история четырех молодых женщин, которые недавно приехали в столицу и устроились на работу в компанию. В 2018 году стартует третий сезон.

"Приключения капитана Алатристе"

Экранизация исторических романов Артуро Переса-Реверте.
Кадр из сериала "Приключения капитана Алатристе"
Ветеран Тридцатилетней войны Диего Алатристе вернулся в Испанию и получил заказ на убийство двух иностранцев, которыми оказываются путешествующие инкогнито принц Уэльский и герцог Бекингем.

"Бумажный дом"

Герои решают ограбить Королевский монетный двор. В центре сюжета — напряженные отношения грабителей и заложников учреждения.

"Изабелла"

Сериал посвящен самой знаменитой испанской королеве Изабелле Кастильской. Три сезона рассказывают о бурной жизни испанской инфанты, которой суждено объединить Испанию вместе со своим мужем Фердинандом Арагонским, изгнать мавров, и поддержать Колумба в его стремлении открыть Индию.

"Гранд-отель"

В 1905 году Хулио Ольмедо под видом официанта отеля расследует исчезновение своей сестры.
Кадр из сериала "Гранд-отель"
В ходе расследования он влюбляется в дочь хозяйки отеля, которая помолвлена с другим. В это время происходит серия таинственных убийств. Героям предстоит разобраться с загадками.

"Галерея Вельвет"

Сериал рассказывает о закулисье самого модного магазина одежды "Галерея Вельвет" в далеком 1958 году. Главная героиня Анна устраивается туда на работу и влюбляется в наследника модной империи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сцены для взрослых в детских мультиках7
Как сложились судьбы знаменитых «девчат»1
Любимые фильмы, оказавшиеся плагиатом18
Куда пропала Людмила Зайцева3
Советские кинозвезды, умершие молодыми
Видео
01:00
Десептиконы атакуют в новом трейлере «Бамблби»
Фильмы
00:30
Куда пропали «папины дочки»
Актеры
00:30
В Китае представили виртуального ведущего новостей
ТВ
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
10:35
Страшные оригиналы милых мультиков
Фильмы
06:29
Актеры, попавшие в фильмы без проб
Актеры
02:56
Зачем Наталья Андрейченко изменила голос
Актеры
03:53
Какие секреты прячет Гомер Симпсон
Фильмы
05:24
Советские кинозвезды, умершие молодыми
Актеры
03:02
Советские актеры, которых поглотило безумие
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение