Что посмотреть: лучшие сериалы Испании

Испанские сериалы позволят вам с головой погрузиться в мир горячих страстей, роковой любви, великолепных пейзажей и кипящих эмоций. Испанские сериалы, на которые стоит потратить время.

"Телефонистки"

В 1928 году в Мадриде открывается современная телекоммуникационная компания. В центре сюжета — история четырех молодых женщин, которые недавно приехали в столицу и устроились на работу в компанию. В 2018 году стартует третий сезон.

"Приключения капитана Алатристе"

Экранизация исторических романов Артуро Переса-Реверте.

Кадр из сериала "Приключения капитана Алатристе"

Ветеран Тридцатилетней войны Диего Алатристе вернулся в Испанию и получил заказ на убийство двух иностранцев, которыми оказываются путешествующие инкогнито принц Уэльский и герцог Бекингем.

"Бумажный дом"

Герои решают ограбить Королевский монетный двор. В центре сюжета — напряженные отношения грабителей и заложников учреждения.

"Изабелла"

Сериал посвящен самой знаменитой испанской королеве Изабелле Кастильской. Три сезона рассказывают о бурной жизни испанской инфанты, которой суждено объединить Испанию вместе со своим мужем Фердинандом Арагонским, изгнать мавров, и поддержать Колумба в его стремлении открыть Индию.

"Гранд-отель"

В 1905 году Хулио Ольмедо под видом официанта отеля расследует исчезновение своей сестры.

Кадр из сериала "Гранд-отель"

В ходе расследования он влюбляется в дочь хозяйки отеля, которая помолвлена с другим. В это время происходит серия таинственных убийств. Героям предстоит разобраться с загадками.

"Галерея Вельвет"

Сериал рассказывает о закулисье самого модного магазина одежды "Галерея Вельвет" в далеком 1958 году. Главная героиня Анна устраивается туда на работу и влюбляется в наследника модной империи.